BMW zaprezentowało właśnie nowe i4. To w pełni elektryczne 4-drzwiowe gran coupé, które wejdzie na rynek już w tym roku.

Reklama

Zdjęcie /

Seria modeli BMW i4 będzie dostępna w różnych wersjach, obejmujących zasięg do 590 kilometrów według norm WLTP, i do 300 mil według EPA).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BMW i4 na filmie

Dzięki mocy do 390 kW / 530 KM to elektryczne gran copupe może przyspieszyć od ) do 100 km/h w około 4 sekundy.