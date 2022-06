BMW Alpina D4 S Gran Coupe - nowy model z bawarskiej manufaktury

BMW Alpina D4 S Gran Coupe to tak naprawdę dobrze znane BMW Serii 4 Gran Coupe, dotknięte "magiczną różdżką" inżynierów z Buchloe. Oznacza to, że model został odpowiednio zmodyfikowany i przystosowany, by spełniać najwyższe z możliwych standardów.

Wśród zmian warto wymienić m.in. nowy zestaw sprężyn i amortyzatorów, przeprojektowane stabilizatory, lepiej zestrojone zawieszenie i nieco zmodyfikowany kąt pochylenia kół przedniej osi. Nie zabrakło także na nowo skonfigurowanych trybów jazdy, które teraz w jeszcze większym stopniu wpływają zarówno na osiągi, jak i komfort samochodu.

Z zewnątrz pojazd wyróżnia charakterystyczny dla Alpiny, dyskretny pakiet aerodynamiczny. Samochód otrzymał subtelne spojlery z przodu i z tyłu oraz dyfuzor podkreślający cztery, duże końcówki wydechu. Oczywiście model można zamówić w klasycznym - zielonym lub niebieskim malowaniu, podkreślonym kontrastowymi emblematami Alpiny. Wewnątrz nie brakuje obszycia słynną skórą "Lavalina" oraz pełnego pakietu wyposażenia, które jest teraz dostępne w standardzie.

Zdjęcie BMW Alpina D4 S / materiały prasowe

BMW Alpina D4 S - silnik i osiągi

Sercem czterodrzwiowej Alpiny jest mocny, sześciocylindrowy silnik wysokoprężny, dumnie określany przez niemieckich inżynierów mianem "idealnego towarzysza dla kierowców robiących duże przebiegi". Znana z niektórych modeli BMW, 3-litrowa jednostka bi-turbo została wyposażona w pakiet udoskonaleń, wśród których znalazł się m.in. nowy układ chłodzenia.

Moc, którą dysponuje BMW Alpina D4 S Gran Coupe wynosi 355 KM, a maksymalny moment obrotowy urósł do 730 Nm. Całość jest przekazywana na obie osie.

D4 S może rozpędzić się od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,8 sekundy i osiągnąć prędkość maksymalną 270 km/h.

Zdjęcie BMW Alpina D4 S / materiały prasowe

BMW Alpina D4 S - dostępność i ceny

Alpina D4 S Gran Coupe jest już dostępna w zamówieniach. Pierwsze dostawy rozpoczną się we wrześniu 2022 roku. Cena detaliczna została ustalona na 79 700 euro.

