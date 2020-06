Bentley zapowiada zmodernizowaną Bentaygę. Będzie ładniejsza?

Tajemnicze wideo, kilka detali przebłyskujących w ciemności oraz data premiery - tyle wiemy oficjalnie. Ale nieoficjalnie trochę więcej.

Zdjęcie /

Bentayga jest obecna na rynku już 5 lat, więc czas na modernizację jest najwyższy. Odświeżona wersja otrzyma nowe wirtualne zegary, nowe wzory felg, zmienione reflektory, kierownicę i analogowy zegarek, a także nagłośnienie Naim. Auto zostanie oficjalnie zaprezentowane 30 czerwca.

Tyle wiemy z wideo, które udostępnił Bentley. A co wiemy nieoficjalnie? Brytyjski SUV otrzyma zmieniony pas przedni, nawiązujący do modelu Flying Spur. We wnętrzu mają się pojawić nawiewy w nowym kształcie, nowa dźwignia skrzyni automatycznej, a system multimedialny z fizycznymi przyciskami i pokrętłami, zastąpi nowy, opierający się wyłącznie na dotyku, znany już z Continentala i Flying Spura.

Pod maską nie spodziewamy się żadnych zmian. Powinniśmy, tak jak dotychczas, otrzymać wersję V8 (550 KM), W12 (608 KM), Speed (635 KM) oraz hybrydę plug-in (449 KM).