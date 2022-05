Bentley Bentayga EWB. Dłuższy i jeszcze bardziej luksusowy

Spis treści: 01 Bentley Bentayga EWB dłuższy o 18 cm

02 Najbardziej zaawansowane fotele w historii

03 Bentley Bentayga EWB. Pod maską silnik V8

04 24 miliardy opcji wykończenia

W 2021 r. Bentley osiągnął rekordową sprzedaż 14 659 samochodów, co stanowi wzrost o 31 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Aż jedna trzecia zysków firmy pochodziła ze sprzedaży Bentaygi. Nic więc dziwnego, że brytyjski producent zdecydował się na wprowadzenie na rynek nowej wersji, skierowanej do najbardziej zamożnej grupy kupujących.

Bentley Bentayga EWB dłuższy o 18 cm

Bentley Bentayga EWB jest dłuższa od wersji "zwykłej" o 18 cm. Rozstaw osi wzrósł z 2992 mm do 3175 mm, dzięki czemu pasażerowie podróżujący na tylnej kanapie mają niezwykle dużo miejsca.

Zdjęcie Bentley Bentayga EWB

Tym, co dodatkowo wyróżnia nowego SUV’a marki Bentley, są najbardziej zaawansowane fotele - jak twierdzi sam producent - jakie kiedykolwiek zamontowano w samochodzie. Bentley Airline Seat oferują 22 poziomy regulacji, odchylenie oparcia tylnego o 40 stopni, technologię regulacji postawy oraz czujniki nacisku, dzięki którym może się automatycznie dostosowywać do budowy ciała pasażerów.

Najbardziej zaawansowane fotele w historii

Pojazd wyposażono także w innowacyjny system automatycznego klimatyzowania foteli, który pozwala samochodowi nie tylko na pomiar temperatury pasażera i dostosowanie optymalnych ustawień klimatyzacji, ale także wyregulowanie poziomów wilgotności powietrza oraz 177 poziomów ciśnienia, ustalanych w sześciu niezależnych strefach. Celem wprowadzonych udogodnień jest znacznie poprawienie komfortu i zminimalizowanie uczucia zmęczenia podczas podróży.

Mimo zwiększonej długości wersja EWB jest bardziej zwrotna od standardowej Bentaygi. Dzięki wyposażeniu auta w elektryczne wspomaganie kierownicy promień skrętu jest o 7% mniejszy, a średnica zawracania wynosi 11,8 metra.

Zdjęcie Bentley Bentayga EWB

Bentley Bentayga EWB. Pod maską silnik V8

Bentayga EWB jest napędzana 4,0-litrowym, 32-zaworowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym V8 o mocy 550 KM i 770 Nm momentu obrotowego. W połączeniu z ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, samochód rozpędzi się od 0 do 100 km/h w 4,6 sekundy, a maksymalna prędkość jaką osiągnie pojazd to 290 km/h.

Z zewnątrz model EWB różni się od swojej poprzednika przede wszystkim dłuższym profilem, nowym przednim grillem, 22-calowymi felgami i przesuniętym szyberdachem.

Zdjęcie Bentley Bentayga EWB

Inżynierowie brytyjskiego producenta skupili się również na zagwarantowaniu płynności jazdy. Przy typowych prędkościach drogowych i w kluczowym zakresie częstotliwości od 5 Hz do 20 Hz, Bentayga EWB ma o 27 proc. niższe wibracje podczas jazdy niż inne samochody w tym segmencie.

24 miliardy opcji wykończenia

Bentley Bentayga EWB oferuje aż 24 miliardy opcji wykończenia. W dniu premiery zaprezentowane zostaną także dwie udoskonalone specyfikacje: Azure i First Edition, które obejmą m.in. unikalne 22-calowe felgi, jasne osłony zderzaka, nowoczesne hafty i pikowania, nastrojowe oświetlenie wewnętrzne, podgrzewaną kierownicę, oraz system audio Naim for Bentley.

Bentley Bentayga Extend Wheelbase pojawi się na rynku w IV kwartale 2022 roku.

