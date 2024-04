BAIC BJ40 to luksusowe auto terenowe z Chin. W Polsce może mocno zamieszać

Spis treści: 01 BAIC BJ40 to połączenie SUV-a i auta terenowego

02 BAIC BJ40. Luksusowe wnętrze z pięcioma ekranami

03 BAIC BJ40. Benzynowy silnik i napęd 4x4

04 BAIC BJ40. Systemy wsparcia kierowcy

BJ40 II-generacji to dla BAIC-a najważniejszy model ostatnich lat. Poprzednia generacja pozostaje najpopularniejszym samochodem w gamie BAIC w Chinach oraz znajduje się w czołówce sprzedaży eksportowej. BAIC BJ40 II to najbardziej zaawansowany technologicznie pojazd ze wszystkich modeli tego producenta.

BAIC BJ40 to połączenie SUV-a i auta terenowego

Samochód ma łączyć komfort SUV-ów z zdolnościami terenowymi typowymi raczej dla samochodów terenowych. Został oparty na ramie i posiada napęd na cztery koła z reduktorem i możliwością blokady przedniego i tylnego mostu. Prześwit przy pełnym obciążeniu przekracza 22 cm, a maksymalna głębokość brodzenia sięga 75 cm. Podczas jazdy terenowej niezwykle ważne są wartości kąta natarcia, zejścia i kąta rampowego, które wynoszą w modelu BJ40 odpowiednio 37, 35 oraz 27 stopni.

Wzorem samochodów terenowych pełnowymiarowe koło zapasowe montowane jest na otwieranych w bok drzwiach tylnych (dodatkowo można otworzyć do góry samą szybę). Ciekawostkę stanowią bezramkowe szyby w drzwiach. Ponadto w samochodzie znajdziemy panoramiczne okno dachowe o powierzchni 1,2 m2, a w kabinie może znajdować się nawet pięć ekranów.

BJ40 daje możliwość łatwych modyfikacji, dzięki m.in. możliwości prostego demontażu zderzaków i trapezowych nadkoli, co może umożliwić montaż np. większych niż seryjne kół. W samochodzie przewidziano miejsca na dodatkowe akcesoria, np. na desce rozdzielczej i w bagażniku.

Zdjęcie BAIC BJ40 / materiały prasowe

BAIC BJ40. Luksusowe wnętrze z pięcioma ekranami

Kabina BJ40 ma dawać poczucie luksusu. Elektrycznie sterowane fotele przednie są podgrzewane i wentylowane, a mogą nawet posiadać funkcję masażu. Fotel pasażera z przodu wyposażono w elektrycznie regulowany podnóżek, który można pochylić pod kątem 50 st.

Ekrany na środku deski rozdzielczej i przed pasażerem mają przekątną 12,8 cala. Sterowanie wybranymi funkcjami jest możliwe również głosowo. Umieszczony przed kierowcą ekran cyfrowych zegarów mierzy 10,25 cala. W miejsce klasycznego lusterka wstecznego może być zastosowane 9-calowy ekran przekazujący widok zza samochodu.

Zdjęcie BAIC BJ40 / materiały prasowe

Wyróżnikiem BAIC BJ40 jest m.in. wyświetlacz o przekątnej 1,92-cala położony centralnie na środkowej konsoli, między nawiewami. Domyślnie służy on jako przycisk włączania silnika, ale realizuje też i wyświetla wiele innych funkcji. Może pokazywać m.in. godzinę, wybrany tryb jazdy, prognozę pogody, temperaturę zewnętrzną, kompas, poziom wychylenia pojazdu, a nawet wysokość nad poziomem morza.

BAIC BJ40. Benzynowy silnik i napęd 4x4

BAIC BJ40 jest napędzany przez pracujący w cyklu Millera czterocylindrowy, doładowany silnik benzynowy o pojemności 2,0 l, który generuje 245 KM i 386 Nm. Jednostka współpracuje z ośmiostopniową automatyczną skrzynią biegów produkcji ZF. Auto rozpędza się do 100 km/h w 9,8 s.

Napęd wszystkich kół BAIC-a BJ40 może pracować w jednym z kilku trybów. Tryb 2H to przeznaczony do jazdy po asfaltach napęd na jedną oś, 4H - to napęd 4x4, który sprawdzi się np. na śniegu, a 4L to przeznaczony do jazdy w terenie napęd wszystkich kół z reduktorem. Dodatkowo BJ40 pozwala ponadto wybrać jeden z siedmiu trybów jazdy: Sport, Economy, Comfort, Intelligent Off-road, Snow, Sand oraz Mud. W przyszłości, dzięki możliwości zdalnej aktualizacji FOTA, liczba dostępnych trybów jazdy ma się zwiększyć się do jedenastu.

Zdjęcie BAIC BJ40 / materiały prasowe

BAIC BJ40. Systemy wsparcia kierowcy

Podstawę dla systemów asystujących kierowcy ADAS w BJ40 stanowi 17 radarów, siedem kamer i jeden kontroler. Wyposażenie obejmuje m.in. systemy ostrzegania przed kolizją (FCW) i automatycznego hamowania (AEB), asystent utrzymania pasa ruchu (LKA) czy układ monitorujący i ostrzegający o obiektach w martwym polu (BSD). Ponadto są systemy wykrywające ruch poprzeczny przed pojazdem (FCTA) oraz podczas cofania (RCTA). Wyróżnikiem BAIC-a BJ40 jest system zdalnego parkowania RPA, umożliwiający zdalny wjazd lub wyjazd w miejsca parkingowego. To rozwiązanie przydaje się na ciasnych parkingach, na których wsiadanie do samochodu może być utrudnione.

Zdjęcie BAIC BJ40 / materiały prasowe

Wiadomo już, że BAIC BJ40 na pewno trafi do Polski. Póki co producent nie podaje jednak ani daty rynkowej premiery, ani cen.

BAIC BJ40. Dane techniczne Długość/szerokość/wysokość (mm) 4790x1940x1929 Rozstaw osi (mm) 2760 Konstrukcja Nadwozie zbudowane na ramie klasy wojskowej Rodzaj napędu Na cztery koła, z możliwością blokady przedniego i tylnego mostu Prześwit przy pełnym obciążeniu (mm) 220 Kąt natarcia/kąt zejścia/kąt rampowy (°) 37 / 35 / 27 Maksymalna głębokość brodzenia (mm) 750 Tryby jazdy terenowej 7 Tryb pełzania 12 prędkości (1-12 km/h) Skrzynia rozdzielcza BorgWarner System wsparcia Asystent pojazdu/zjazdu ze wzniesienia (HAC/HDC) Uciąg przyczepy hamowanej (kg) 2500 Średnica zawracania (m) 9,8 (najmniejsza w segmencie, dzięki funkcji U-Turn) Liczba miejsc 5 - 7 Pojemność zbiornika paliwa (l) 85 Silnik 2.0 turbo, benzynowy Maksymalna moc silnika w kW (KM) 180 (245) Maksymalny moment obrotowy (Nm/przy obr.min.) 386 Przyśpieszenie 0-100 km/h w sek. 9,8 Skrzynia biegów ZF 8AT Rodzaj paliwa benzyna Norma emisji Euro VI Typ napędu 4x4 Zawieszenie przednie Niezależne zawieszenie ze sprężynami śrubowymi i podwójnymi wahaczami Zawieszenie tylne Wielowahaczowe, niezależne Koło zapasowe Pełnowymiarowe montowane na tylnych drzwiach