Audi Q8 TFSI e quattro - nowa hybryda w rodzinie

Tak dokładnie to mowa tu o dwóch wersjach hybrydowego napędu plug-in, ale nie różnią się one od siebie znacząco.

Tak jak w przypadku bliźniaczego technicznie Q7, Q8 otrzymało dwie odmiany hybrydowe o oznaczeniach 55 TFSI e quattro oraz 60 TFSI e quattro. W obu przypadkach głównym źródłem napędu jest benzynowa jednostka 3.0 TFSI o mocy 340 KM i generująca 450 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wspomaga ją motor elektryczny o mocy 136 KM, który zintegrowany jest z automatyczną, 8-biegową przekładnią automatyczną.

W ten sposób Q8 nadal może korzystać ze stałego napędu na wszystkie koła, bez względu na to, czy jest napędzane przez jednostkę benzynową czy silnik elektryczny. Zasilająca go energia gromadzona jest w baterii o pojemności 17,8 kWh. W porównaniu do hybrydowego Q7 ma ona pojemność większą o 0,5 kWh przy jednoczesnym zmniejszeniu jej rozmiarów oraz wagi (o 40 kg).

Różnice między hybrydowymi odmianami Q8 sprowadzają się tylko do maksymalnej mocy systemowej, jaką osiągają. I tak 55 TFSI e quattro oferuje 381 KM i 600 Nm, co pozwala na sprint do 100 km/h w 5,8 s. 60 TFSI e quattro generuje 462 KM i 700 Nm, co skraca czas potrzebny na przyspieszenie do 100 km/h do 5,4 s. W obu przypadkach prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 240 km/h, a na samym prądzie pojadą 135 km/h.

Bateria w hybrydowym Q8 może być ładowana prądem o mocy maksymalnie 7,4 kW, co pozwala na uzupełnienie energii do 100 procent w 2,5 godziny. Auto standardowo wyposażony jest w dodatkowy kabel, pozwalający na podłączenie auta do siły. Audi chwali się także bardzo wydajnym systemem rekuperacji, który pozwala na niekorzystanie z hamulca w większości sytuacji drogowych i generuje nawet 80 kW. Słabsza wersja może przejechać do 59 km, a mocniejsza do 56 km na jednym ładowaniu.

Q8 nie ustrzegło się niestety problemu typowego dla hybryd, czyli ograniczenia przestrzeni ładunkowej. Bagażnik obu wersji pomieści 505 l, co oznacza równe 100 l straty.

Przedsprzedaż nowych wersji niemieckiego SUVa wkrótce się rozpocznie. Ceny w Niemczech to 75 351 euro za odmianę Q8 55 TFSI e quattro oraz 92 800 euro za 60 TFSI e quattro.