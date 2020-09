Audi Q2 przeszło niewielką modernizację

Po czterech latach obecności na rynku, Q2 doczekało się face liftingu. Co ciekawe, jest to modernizacja w nieco mniejszym zakresie, niż można było przypuszczać.

Odświeżone Q2 najłatwiej jest rozpoznać po przednich reflektorach, które zachowały swój dotychczasowy kształt, ale wyróżniają się teraz charakterystycznym dla nowych Audi, paskowanym wzorem świateł do jazdy dziennej. Same reflektory standardowo wykonano w technologii LED, a na listę opcji trafiły światła matrycowe. Nieco zmieniono także grill oraz obydwa zderzaki. Różnice wydają się kosmetyczne, ale w wyniku ich przeprowadzenia auto jest o 2 cm dłuższe (4,21 m).

Producent podkreśla, że odświeżone Q2 wygląda teraz bardziej zadziornie, szczególnie kiedy zdecydujemy się na pakiet sportowy S line. Z kolei w palecie lakierów pojawiło się pięć nowych barw.

We wnętrzu natomiast znajdziemy nowe tapicerki, a także kosmetyczne zmiany, jak nowa dźwignia automatycznej skrzyni biegów oraz nowe otoczenie nawiewów. Pewnym zaskoczeniem jest natomiast pozostanie przy dotychczasowym systemie multimedialnym, obsługiwanym centralnym pokrętłem. Przy okazji modernizacji A4, A5 i Q5 Audi wymieniało go na dotykowy system, oferowany we wszystkich nowych modelach. Wbrew pozorom można to jednak traktować jako plus - system obsługiwany pokrętłem jest po prostu wygodniejszy w użyciu, szczególnie podczas jazdy, a sam wygląd jego menu nie zestarzał się szczególnie.

Kolejnym zaskoczeniem jest gama silników, składająca się... z zaledwie jednej jednostki. Dobrze znane 1.5 TFSI o mocy 150 KM przekazuje całość na przednie koła, za pośrednictwem sześciobiegowej skrzyni lub opcjonalnej, siedmiostopniowej S tronic. Inne silniki mają pojawić się z końcem roku, ale Audi nie zdradziło jakie. Dotychczasowa oferta obejmowała 1.0 TFSI (116 KM), 2.0 TFSI (190 KM) oraz diesle 1.6 TDI (116 KM) i 2.0 TDI (150 i 190 KM).

Sprzedaż odświeżonego Audi Q2 rozpocznie się już we wrześniu i początkowo auto będzie dostępne między innymi w limitowanej wersji "edition one" (na zdjęciach). Auta te wyróżniać się będą zielonym lub szarym lakierem, pakietem S line, elementami lakierowanymi na czarno, sportowym zawieszeniem, matrycowymi reflektorami oraz 19-calowymi felgami z oferty Audi Sport.