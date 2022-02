Alfa Romeo Tonale ma 4,53 m długości, 1,84 m szerokości i 1,6 m wysokości. Samochód posiada charakterystyczne cechy stylistyczne Alfy Romeo: "GT Line", która biegnie od tyłu do reflektorów czy typowy grill Alfy Romeo zwany "Scudetto".

Jako pierwsza na świecie, Alfa Romeo Tonale posiada technologię niewymienialnego tokena (NFT). Włoski producent jest pierwszym, który połączył samochód z cyfrowym certyfikatem NFT.



Technologia ta oparta jest na koncepcji "blockchain card", poufnego i niemodyfikowalnego zapisu głównych etapów "życia" samochodu. Za zgodą klienta, NFT rejestruje dane pojazdu, generując certyfikat, który może być wykorzystany jako gwarancja, że samochód był prawidłowo utrzymywany, co ma pozytywny wpływ na jego wartość rezydualną. Na rynku samochodów używanych, certyfikacja NFT stanowi dodatkowe źródło wiarygodnego pochodzenia, na które mogą liczyć właściciele i dealerzy. Równocześnie nabywcy będą spokojni przy wyborze używanego samochodu.

Alfa Romeo Tonale jest standardowo wyposażona w nowy system informacyjno-rozrywkowy oparty na systemie Android, z łącznością 4G i aktualizacjami Over-the-Air (OTA). System ten obejmuje w pełni cyfrowy ekran zegarów o przekątnej 12,3 cala oraz główny ekran dotykowy na desce rozdzielczej o przekątnej 10,25 cala.



Tonale jest wyposażona w systemy umożliwiające autonomiczną jazdę na poziomie 2. Do wyposażenia należą: Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC), aktywny asystent utrzymania pasa ruchu (LC) i asystent jazdy w korkach ("Traffic Jam Assist"), które automatycznie dostosowują prędkość i tor jazdy, utrzymując samochód na środku pasa ruchu i w odpowiedniej odległości od pojazdu jadącego z przodu.

Tonale jest również wyposażone w inne urządzenia i technologie: od autonomicznego systemu awaryjnego hamowania ("Autonomous Emergency Braking"), który ostrzega kierowcę o niebezpieczeństwie i włącza hamulce, aby uniknąć lub złagodzić skutki kolizji z pieszym lub rowerzystą, poprzez system wykrywania znużenia u kierowcy ("Drowsy Driver Detection"), który ostrzega kierowcę, jeśli zacznie być zmęczony i senny, system monitorowania martwego pola ("Blind Spot Detection"), który wykrywa pojazdy w martwych polach i ostrzega o zbliżającym się pojeździe, aby uniknąć kolizji, po system wykrywania obiektów na drodze cofania ("Rear Cross Path Detection"), który ostrzega o pojazdach zbliżających się z boku podczas cofania.



Do kompletu tych wszystkich systemów bezpieczeństwa jazdy dochodzi wysokiej rozdzielczości kamera 360 stopni.

Alfa Romeo będzie dostępna z klasycznymi oraz zelektryfikowanymi układami napędowymi. Te ostatnie stanowią nowość w autach włoskiej marki.

Dostępne będą dwa poziomy elektryfikacji: Hybrid i Plug-in Hybrid. Wersja Hybrid VGT wyposażona jest silnik benzynowy 1.5 turbo o mocy 160 KM, 7-biegową przekładnię dwusprzegłową TCT i 48-woltowy silnik elektryczny o mocy 15 kW i momencie obrotowym 55 Nm.



Napęd ten umożliwia uruchomienie i jazdę w trybie elektrycznym przy niskich prędkościach, a także podczas parkowania i długiej jazdy.

W momencie wprowadzenia na rynek dostępna będzie także wersja hybrydowa o mocy 130 KM, również zestawiona z 7-biegową skrzynią biegów Alfa Romeo TCT i 48-woltowym silnikiem elektrycznym.



Najwyżej w gamie silników Tonale znajduje się układ napędowy Plug-in Hybrid Q4 o mocy 275 KM. Tonale Q4 przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s, a w trybie elektrycznym potrafi przejechać do 80 km w cyklu miejskim (ponad 60 km w cyklu mieszanym).



Ofertę silników dopełnia nowy silnik wysokoprężny o pojemności 1.6 litra i mocy 130 KM, dysponujący momentem obrotowym 320 Nm, zestawiony z 6-biegową, dwusprzęgłową, automatyczną skrzynią biegów Alfa Romeo TCT i napędem na przednie koła.



Alfa Romeo Tonale będzie produkowana we Włoszech, w zakładzie Giambattista Vico w Pomigliano d'Arco.

