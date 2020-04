Zupełnie nowy model Lexusa coraz bliżej?

Wiele wskazuje na to, że Lexus wkrótce rozszerzy swoją gamę. Model oznaczony skrótem LQ ma być czymś zupełnie nowym w ofercie japońskiej marki. Producent zaproponuje nam bardzo ciekawe połączenie – SUVa o cechach limuzyny i grand tourera. Znamy prognozy dotyczące daty premiery i cen nowego auta.

Zdjęcie Lexus LF-1 Limitless /

Oznaczenie LQ Lexus zarejestrował w amerykańskim urzędzie patentowym już w 2018 roku. A pojawiające się wtedy pogłoski, że taką nazwę otrzyma nowy SUV z Japonii wydają się dzisiaj zdobywać potwierdzenie za sprawą informacji podanych przez portal Car and Driver. Zdaniem amerykańskich mediów Lexus LQ będzie zupełnie nowym autem i w roli flagowego SUV-a zastąpi model LX. Takie informacje stoją w opozycji do krążących wcześniej plotek, że to właśnie Lexus LX przejdzie radykalną metamorfozę i będzie rywalizował z najbardziej luksusowymi SUV-ami na rynku.

Reklama

LQ okaże się najpewniej produkcyjnym wcieleniem konceptu LF-1 Limitless, pokazanego przez Lexusa w 2018 roku. Konstrukcyjnie nowemu modelowi ma być najbliżej do limuzyny LS. Możemy zatem spodziewać się nadwozia o długości co najmniej 5 metrów i przestronnego wnętrza z dużą ilością miejsca dla pasażerów tylnych siedzeń.

Car and Driver sugeruje, że w stylistyce auta znajdziemy też nawiązania do innego flagowego auta Lexusa - coupe LC. LQ zyska zapewne wyróżniający się design, długą maskę oraz płynnie opadającą ku tyłowi linię dachu. Dokładnie takie cechy miał Lexus LF-1 Limitless, którego stylistka wywołała wiele pochlebnych reakcji.



Zdjęcie Lexus LF-1 Limitless /

Konstrukcyjne pokrewieństwo z sedanem Lexusa sprawi, że nowy flagowy SUV otrzyma najpewniej platformę przystosowaną do napędu na tył oraz te same silniki, co LS. Jeśli tak się stanie, do wyboru będą V-szóstka twin-turbo o mocy niemal 420 KM oraz prawie 360-konna hybryda, również z motorem V6. Dostępność napędu na cztery koła jest też raczej pewna. Tym bardziej, że Lexus LS jest produkowany w wariantach z napędem na tył i AWD.

W grę wchodzi ponadto sportowa odmiana z literą F w nazwie i podwójnie doładowaną V-ósemką pod maską, której spodziewamy się również w nadchodzącym Lexusie LC F. W przypadku modelu LQ F możemy spodziewać się mocy przekraczającej 600 KM.

Zdjęcie Lexus LF-1 Limitless /

Dziennikarze portalu Car and Driver wyceniają Lexusa LQ na co najmniej 80 tys. dolarów. Od mniej więcej tylu na amerykańskim rynku startuje hybrydowy sedan LS, którego w Polsce kupimy za minimum 490 tys. zł. W najbogatszej odmianie auto ma kosztować około 100 tys. dolarów. LQ stanie się zatem jednym z najdroższych samochodów w ofercie Lexusa.

Amerykanie przewidują, że Lexus LQ zadebiutuje w 2022 roku, czyli cztery lata po premierze pokazowego LF-1 Limitless. Taki termin wydaje się uzasadniony, zważywszy na fakt, że w przybliżeniu tyle minęło od debiutu konceptu LF-LC do premiery drogowego Lexusa LC. Dziennikarze sugerują jednak, że termin pojawienia się auta na rynku może się zmienić z powodu zawirowań wywołanych pandemią koronawirusa.