Zamaskowana Skoda Slavia to efekt konkursu

Nowe samochody Skoda Slavia - zupełnie nowy model, ale u nas go nie kupisz

Na temat Skody Slavii informowaliśmy ledwie kilka dni temu, ale konkurs z nią związany odbył się o wiele wcześniej - zakończył się 18 sierpnia. Czeski producent postanowił zwrócić się do indyjskich studiów projektowych, firm, uniwersytetów, a także studentów designu, aby zaproponowali swój pomysł na wzór maskowania nowego modelu. Wpłynęło w sumie ponad 200 zgłoszeń.

Zwycięzcą okazał się Shreyas Karambelkar, który zaproponował widoczną na zdjęciu ciepłą kolorystykę z motywami pawich piór oraz kwiatów lotosu, co symbolizuje indyjską kulturę. Jednocześnie wplótł tam też nawiązania do czeskich szklanych dzieł sztuki oraz kubizmu. W nagrodę został zaproszony do Pragi i spotkał się z szefem designu Skody Oliverem Stefanim.



Skoda Slavia ma być sedanem o kompaktowych rozmiarach, plasowanym poniżej Octavii. Premiera ma się odbyć jeszcze w tym roku.

