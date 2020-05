Volkswagen Nivus - zupełnie nowy SUV

Już jutro Volkswagen pokaże swój zupełnie nowy model. Oczywiście w segmencie SUV.

Zdjęcie Volkswagen Nivus

Z krótkiej zapowiedzi możemy się dowiedzieć, że Nivus będzie niedużym crossoverem o dynamicznej linii nadwozia, nawiązującej do coupe. Ma plasować się wśród "największych małych samochodów". Nie znamy jeszcze jego rozmiarów, ale Volkswagen podał pojemność bagażnika - 415 l.

Nivus został zaprojektowany w Ameryce Południowej i zadebiutuje najpierw na rynku brazylijskim. W 2021 roku pojawi się w innych krajach tego kontynentu. Co ciekawe, w dalszej perspektywie nowy crossover Volkswagena ma zawitać także do Europy. Ciekawe jak Niemcy będą go pozycjonować, skoro oferują już miejskiego T-Crossa oraz umieszczonego między segmentami B i C T-Roca.