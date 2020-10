Tymi hybrydami można ciągnąć przyczepę

Możliwości ciągnięcia przyczepy nie są tak oczywiste w przypadku wielu samochodów hybrydowych dostępnych na rynku. Nie jest to jednak problem Toyoty, która rozwija swoje napędy hybrydowe od ponad dwóch dekad i obecnie w jej ofercie jest aż 5 modeli hybrydowych zdolnych pociągnąć większy ładunek – od miejskiego Yarisa po średniej wielkości SUV-a RAV4. Duża w tym zasługa napędu hybrydowego 4. generacji oraz platform TNGA.

Gama hybryd Toyoty przystosowanych do ciągnięcia przyczepy jest bardzo różnorodna. Zalicza się do niej zarówno miejski hatchback Yaris i kompaktowa Corolla we wszystkich trzech odmianach nadwozia, jak i crossover Toyota C-HR oraz średniej wielkości SUV RAV4. Warto wspomnieć, że już w styczniu dołączy do niej zupełna nowość na europejskim rynku - duży hybrydowy SUV Highlander. Modele te, choć tak różne, łączy modułowa architektura TNGA, która zwiększa sztywność nadwozia o około 60% w porównaniu z platformami poprzedniej generacji, obniża środek ciężkości i znacząco poprawia właściwości jezdne oraz stabilność w zakrętach.

Drugi wspólny tych modeli element to napęd hybrydowy 4. generacji, również opracowany w architekturze TNGA, który jest znacznie bardziej kompaktowy i wydajny od poprzednika. Dzięki temu nowe generacje hybryd Toyoty są jednocześnie dynamiczniejsze, bardziej oszczędne i mogą dłużej korzystać wyłącznie z silnika elektrycznego, i to przy wyższych prędkościach.