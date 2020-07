Toyota pokazała, jak powstaje GR Yaris

Toyota GR Yaris powstaje na specjalnej linii produkcyjnej fabryki Toyota Motomachi, w której dawniej powstawał Lexus LFA. To jeden z najdłużej istniejących zakładów produkcyjnych Toyoty, w którym samochody są budowane w dużej mierze ręcznie.

GR Yaris, najnowszy gorący hatchback segmentu B, ma lekką konstrukcję z włókna węglowego, napęd na cztery koła GR-Four, mocny silnik (261 KM) i manualną skrzynię biegów. Od zera do setki rozpędza się w 5,2 s, a jego maksymalna prędkość (ograniczona elektronicznie) to 230 km/h. Ten krótki opis wciąż nie oddaje tego, jak bardzo to auto wyróżnia się na rynku sportowych hatchbacków.

GR Yaris nie jest po prostu podrasowaną wersją miejskiego Yarisa. To auto, które powstało od samego początku z myślą o sportowcach-amatorach, a elementy wspólne z "cywilnym" Yarisem można policzyć na palcach jednej ręki. Zupełnie nowa konstrukcja wymagała niestandardowego podejścia także do procesu produkcji. Żeby mieć gwarancję, że absolutnie każdy egzemplarz będzie dopracowany w najdrobniejszych detalach, Toyota stworzyła od początku nową linię montażową, która demonstruje potencjał japońskiego koncernu.

Co wyróżnia proces produkcji GR Yarisa? Zamiast tradycyjnej linii montażowej, każdy budowany samochód jest umieszczony na autonomicznej platformie, która przewozi go od jednego punktu montażowego do drugiego. Przykładów jest więcej - samochód ma dodatkowe punkty klejenia i spawania, które wzmacniają konstrukcję auta i zapewniają nadwoziu wysoką sztywność. A oto na tradycyjnej linii produkcyjnej byłoby trudno.

W fabryce Motomachi do produkcji GR Yarisa oddelegowano większą liczbę pracowników niż w przypadku innych modeli. Powód? Nacisk na jakość i wysokie oczekiwania klientów. Inżynierowie trzymają pieczę nad ustawieniem geometrii zawieszenia każdego egzemplarza, który zjeżdża z linii.

"Jesteśmy w stanie wyprodukować dużą serię samochodów sportowych, które nie różnią się od siebie pod względem jakości. Nie każdy potrafi to zrobić" - przekonuje Akio Toyoda, prezydent Toyoty w materiale wideo prezentującym proces produkcji GR Yarisa.

Akio Toyoda, wielki fan samochodów sportowych, osobiście brał udział w procesie dostrajania GR Yarisa. Wcześniej auto testowali kierowcy rajdowi i wyścigowi Toyota Gazoo Racing. Wszystko po to, żeby auto było jak najbliższe ideału i dawało prawdziwie sportowe wrażenia z jazdy.

W Polsce już można składać zamówienia na GR Yarisa. Samochód, którego ceny startują od 143 900 zł, do pierwszych klientów trafi w drugiej połowie 2020 roku.