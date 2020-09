Toyota Land Cruiser przeszła drobne zmiany

Land Cruiser otrzymuje mocniejszy silnik Diesla o pojemności 2,8 l, system Stop&Start, a także nowe multimedia i systemy bezpieczeństwa czynnego najnowszej generacji. Ponadto na listę opcji trafia pakiet stylistyczny Black.

Zdjęcie Toyota Land Cruiser /

4-cylindrowy, 16-zaworowy silnik 2,8 l z common rail ma zwiększoną moc i moment obrotowy. Teraz generuje 204 KM (więcej o 27 KM) przy 3000-3400 obr./min. i ma 500 Nm momentu obrotowego (wzrost o 50 Nm) w zakresie od 1600 do 2800 obr./min. Wyposażony w sześciobiegową automatyczną skrzynię biegów Land Cruiser rozpędza się do 175 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h poprawiło się aż o trzy sekundy i wynosi teraz 9,9 s. Dzięki zastosowaniu technologii Stop&Start spadło zarówno średnie zużycie paliwa, jak i średnia emisja CO2 - auto potrzebuje teraz 7 litrów na 100 km (poprawa o 0,7 l/100 km, wg korelowanego NEDC) i emituje 192 g/km (mniej o 18 g/km, wg korelowanego NEDC).



Reklama

We wnętrzu największych zmiany zaszły w systemie multimedialnym. Samochód otrzymał zaktualizowane oprogramowanie, ekran dotykowy o szybszych reakcjach oraz ekran główny o większej przejrzystości. Nowy Land Cruiser łączy się ze smartfonami przy pomocy aplikacji Apple CarPlay i Android Auto. System multimedialny oferuje także wyszukiwarkę, nawigację z mapami objętymi trzyletnią gwarancją aktualizacji online oraz systemy łączności, które zbierają i przekazują dane z internetu o natężeniu ruchu, fotoradarach, parkingach, cenach paliw na stacjach benzynowych oraz pogodzie.



Zdjęcie Toyota Land Cruiser /

Wraz z face liftingiem została wprowadzona do Land Cruisera druga generacja systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense o większym zakresie działania i nowych funkcjach. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia rozszerzono o funkcję wykrywania pieszych w nocy oraz rowerzystów w dzień. Nowością jest także tempomat adaptacyjny, który nie tylko utrzymuje stałą prędkość lub automatycznie zachowuje ustalony dystans do pojazdu jadącego z przodu, ale reaguje na znaki drogowe, sugerując odpowiednie dostosowanie prędkości.



Toyota Land Cruiser 1 / 18 Toyota Land Cruiser Źródło: udostępnij

W gamie odświeżonego Land Cruisera debiutuje pakiet Black, który z zewnątrz wyróżnia się przednim grillem i elementami tylnej klapy z przyciemnianego chromu, a także czarnymi obudowami świateł przeciwmgielnych, lusterkami oraz listwami drzwiowymi. Tylne lampy są przezroczyste. Wnętrze uszlachetnia wykonywana na zamówienie czarna konsola środkowa oraz czarne wykończenie tunelu centralnego.