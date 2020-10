Toyota Hilux liderem wartości rezydualnej

Nowy Hilux po face liftingu ma najwyższą wartość rezydualną na tle swoich konkurentów. Takie analizy przedstawiła firma INFO-EKSPERT.

Nowa Toyota Hilux najlepiej utrzymuje wartość po zakupie na tle swoich konkurentów. Firma INFO-EKSPERT określiła przewidywaną wartość odsprzedaży Hiluxa 2020 po okresie użytkowania 36 miesięcy i 90 000 km przebiegu na 61,3% ceny początkowej.

Toyota Hilux to jeden z najpopularniejszych pick-upów w Polsce. Model aktualnej, 8. generacji wyróżnia się przy tym komfortowym prowadzeniem na asfalcie oraz wysokim standardem wykończenia i wyposażenia na poziomie samochodów osobowych. Ten pick-up należy do stale rozbudowywanej gamy modeli użytkowych Toyoty, dla których marka stworzyła specjalistyczną sieć dealerską Toyota Professional.

"To już kolejny model w gamie naszych aut użytkowych, który wyróżnia się wysoką wartością rezydualną. Kilka miesięcy temu nasz kompaktowy van PROACE CITY okazał się liderem swojego segmentu w tej dziedzinie, o czym również poinformowała firma INFO-EKSPERT. Odświeżony Hilux to niezawodne narzędzie pracy i świetny samochód do rekreacji, bardzo ceniony zarówno przez klientów naszych salonów, jak i przez fanów off-roadu szukających wysokiej jakości samochodów terenowych na rynku wtórnym. Nowy model wnosi mocniejszy silnik, bogatsze wyposażenie i odświeżony design, które nasi klienci z pewnością docenią" - powiedział Tomasz Suliga, LCV Manager Toyota Motor Poland.

Zmodernizowana wersja Hiluxa wnosi odświeżony wygląd, bogatsze wyposażenie i nowy, mocniejszy silnik 2.8 o lepszych osiągach na trasie i w terenie. Wśród elementów wyposażenia, które wzbogacają kolejne wersje, znajdują się system Stop&Start, większy niż dotychczas, 8-calowy ekran dotykowy oraz systemy Android Auto™ i Apple CarPlay™, nawigacja, przednie i tylne czujniki parkowania oraz aluminiowe nakładki progowe i światła LED z tyłu. Nowością jest także flagowa wersja Invincible.

Hilux z nowym, 4-cylindrowym silnikiem 2.8 o mocy 204 KM i momencie obrotowym 500 Nm przyspiesza od 0 do 100 km/h w 10 s. Zużycie paliwa przy napędzie 4x4 wynosi od 9,2-11 l/100 km, a średnia emisja CO2 od 242-298 g/km. Silnik można sparować ze skrzynią manualną lub automatyczną o 6 biegach. W ofercie dostępny jest także dotychczasowy, 150-konny silnik 2.4 w konfiguracji z napędem 4x2 lub 4x4 i z manualną lub automatyczną skrzynią 6-biegową.