Toyota GR Yaris wraca do Polski

Toyota zdecydowała o przedłużeniu dostępności GR Yarisa do końca 2022 roku, w związku z wielką popularnością tego modelu na świecie. Sportowy hatchback odniósł ogromny sukces także w Polsce, a wszystkie egzemplarze przeznaczone na nasz rynek zostały już wyprzedane. Dlatego w nadchodzących miesiącach na polskim rynku będą dostępne kolejne egzemplarze GR Yarisa. Już dzisiaj w salonach można składać zamówienia na ten model.

Toyota GR Yaris

Testy Toyota GR Yaris – wrażenia rodem z WRC

Choć GR Yaris to model o limitowanej liczbie egzemplarzy, kierowcy na całym świecie nie przestają dopytywać się o możliwość jego zakupu, a kolejne partie docierające do poszczególnych dystrybutorów rozchodzą się błyskawicznie. W związku z tym Toyota Motor Corporation podjęła decyzję o przedłużeniu jego dostępności do końca 2022 roku, przy aprobacie twórcy serii GR, prezydenta Akio Toyody. Polska jest jednym z rynków, na których GR Yaris odniósł ogromny sukces, dlatego polscy klienci również będą mieli jeszcze okazję kupić ten samochód.

Początkowo na nasz rynek Toyota przeznaczyła 305 egzemplarzy. Przedsprzedaż GR Yarisa w Polsce rozpoczęła się 4 maja 2020 roku, a do uruchomienia produkcji 24 października 2020 roku polscy klienci zamówili aż 187 egzemplarzy, czyli ponad 60% pierwszej puli - bez obejrzenia auta na żywo czy jazdy próbnej.

Sukces GR Yarisa na polskim rynku sprawił, że Toyota Motor Poland jeszcze w 2020 roku zamówiła dodatkowo ponad 100 egzemplarzy, a w lutym 2021 roku potwierdziła kolejne ponad 300 aut, na które zebrała zamówienia w ciągu dwóch dni. Łącznie polscy kierowcy kupili lub zarezerwowali wszystkie 752 egzemplarze GR Yarisa, które do tej pory zostały przeznaczone do sprzedaży w naszym kraju. Teraz polskie salony marki rozpoczynają przyjmowanie zamówień na kolejne auta.

Zrodzony z motorsportu

GR Yaris powstał we współpracy inżynierów TOYOTA GAZOO Racing oraz Tommi Mäkinen Racing, partnera Toyoty w WRC. Jest to zupełnie nowy projekt, odrębny od Yarisa czwartej generacji. Auto zostało opracowane w technologii TNGA i powstało dzięki połączeniu platformy GA-B Yarisa i GA-C Corolli, co umożliwiło wyposażenie go w unikalny napęd na cztery koła GR-FOUR. Wiele uwagi poświęcono ograniczeniu masy i aerodynamice nadwozia.

Samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,2 s za sprawą 261-konnego, turbodoładowanego silnika 1,6 l o trzech cylindrach. GR Yaris waży tylko 1280 kg, a jego stosunek masy do mocy wynosi 4,9 kg/KM. Maksymalna prędkość została ograniczona elektronicznie do 230 km/h.

Pasja Akio Toyody

Od samego początku w opracowywanie GR Yarisa był zaangażowany Akio Toyoda. Prezydent Toyoty i pasjonat sportów motorowych testował nowego hot hatcha na każdym etapie prac oraz omawiał z inżynierami szczegóły konstrukcji samochodu. Akio Toyoda podjął decyzję o stworzeniu GR Yarisa w 2016 roku, wyznaczając zespołowi projektowemu kierowanemu przez Naohiko Saito jeden cel - osiągnięcie jak największej radości z jazdy.

Samochód jest montowany w słynnej fabryce Motomachi, znanej z produkcji takich modeli jak Lexus LFA, Lexus LC czy Toyota Mirai. Opracowano dla niego specjalną technikę produkcji - zamiast tradycyjnej taśmy, zaprojektowano przestrzeń montażową o wielu sekcjach, między którymi poruszają się zautomatyzowane pojazdy. Produkcja każdego egzemplarza wymaga wielu manualnych procesów, za które w Toyocie odpowiada wykwalifikowany zespół, doświadczony w tworzeniu luksusowych modeli.

Akio Toyoda cały czas angażuje w doskonalenie GR Yarisa. Pod pseudonimem Morizo startuje tym samochodem w wyścigach długodystansowych. Szefem zespołu mechaników, dbających o sprawność auta podczas wielogodzinnego ścigania, jest główny inżynier modelu, Naohiko Saito.

GR Yaris to drugi po GR Suprze model z serii GR (Gazoo Racing), do których niedługo dołączy kompaktowe coupe GR 86. Pomysłodawcą serii jest Akio Toyoda, który uczestniczy w pracach nad każdym sportowym samochodem marki, korzystając ze swoich umiejętności kierowcy testowego.