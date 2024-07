Spis treści: 01 Toyota GR Yaris po liftingu. Jest mocniejsza i ma obniżony kokpit

02 Wyposażenie Toyoty GR Yaris. Wyboru nie ma

03 Ile kosztuje Toyota GR Yaris?

04 Pierwsze egzemplarze Toyoty GR Yaris już w Polsce

Toyota GR Yaris po liftingu. Jest mocniejsza i ma obniżony kokpit

Toyota GR Yaris w ramach modernizacji przeszła spore zmiany. Inżynierowie z działu Toyota Gazoo Racing kierowali się tutaj m.in. sugestiami kierowców rajdowych i wyścigowych. Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie mocy trzycylindrowej jednostki 1.6 z 261 KM do 280 KM. Model oferuje również większy moment obrotowy (wzrósł z 360 do 390 Nm). Oprócz tego w ofercie pojawiła się ośmiobiegowa skrzynia automatyczna. To jednak nie koniec modyfikacji. Inżynierowie poprawili również podwozie, pozycję za kierownicą, a także zawieszenie które ma nowe ustawienia sprężyn i wzmocnione przednie amortyzatory. Oprócz tego przeprojektowano deskę rozdzielczą.

Reklama

W porównaniu z poprzednią wersją została ona obniżona o 50 mm. Lusterko wsteczne natomiast podniesiono. Ponadto obniżono pozycję fotela kierowcy o 25 mm i w efekcie model oferuje lepsze pole widzenia. Przed kierowcą znajduje się ekran cyfrowych wskaźników (12,3 cala). Wyświetlacz systemu multimediów został natomiast skierowany w stronę kierowcy, by łatwiej było mu sterować funkcjami auta.

Zdjęcie Toyota GR Yaris dostępna jest w jednej wersji wyposażenia. Klient może zdecydować, czy chce auto z sześciobiegową skrzynią manualną, czy z ośmiobiegowym automatem. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Wyposażenie Toyoty GR Yaris. Wyboru nie ma

Toyota GR Yaris oferowana jest tylko w jednej wersji wyposażenia - Dynamic. Znajdziemy w niej m.in.:

dwustrefową klimatyzację

dostęp bezkluczykowy

12,3-calowy ekran wskaźników

8-calowy ekran multimediów

nawigację Connected z trybem offline i czteroletnią transmisją danych

bezprzewodowe połączenie z telefonem za pomocą Apple CarPlay i Android Auto

reflektory, światła do jazdy dziennej i tylne światła w technologii LED

kamerę cofania

system utrzymania pasa ruchu

inteligentny tempomat adaptacyjny

sportowe fotele GR

18-calowe felgi aluminiowe

aluminiowe nakładki na pedały

Ile kosztuje Toyota GR Yaris?

Przy zakupie Toyoty GR Yaris klient ma do wyboru, czy chce auto z sześciobiegową skrzynią manualną czy też z ośmiobiegowym automatem. Jeśli zdecyduje się na pierwszą opcję, będzie musiał zapłacić 214 900 zł. W przypadku odmiany z automatem ceny startują 225 900 zł.

Zdjęcie Ceny Toyoty GR Yaris startują od 214 900 zł. / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Pierwsze egzemplarze Toyoty GR Yaris już w Polsce

Sprzedawcy zaczęli zbierać zamówienia na Toyotę GR Yaris 12 marca 2024 roku. Wówczas przeszło 470 aut przeznaczonych dla polskiego rynku rozeszło się w pół godziny. Klienci, którzy dokonali wtedy rezerwacji, mają powody do zadowolenia. Jak poinformował polski importer Toyoty, pierwsze egzemplarze modelu trafiły już do Polski. Wkrótce będą trafiać do swoich właścicieli.

Jest też dobra wiadomość, dla tych, którzy ciągle myślą o zakupie Toyoty GR Yaris. Importer wskazał, że model wciąż można zamówić u dealerów. Liczba dostępnych egzemplarzy jest jednak ograniczona. Trzeba się pospieszyć.