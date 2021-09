​Toyota Corolla w nowej wersji. To... Cross

Toyota wyrasta na hegemona segmentu SUV-ów. Po premierze modelu Yaris Cross, który od tej jesieni będzie dostępny w polskich salonach, oferta japońskiego producenta wydaje się niemal kompletna. Toyota C-HR reprezentuje segment kompaktowych crossoverów, RAV4 to protoplasta całego segmentu i emblematyczny model średniego rozmiaru, a od początku roku rynek podbija Highlander, potężny siedmioosobowy SUV rodem z USA. Toyota jednak nie przestaje zadziwiać i w Japonii zaprezentowała swojego bestsellera, model Corolla, ale w wydaniu SUV. Samochód nazywa się Corolla Cross i jest czwartą wersją nadwozia po hatchbacku, sedanie i kombi.

Toyota Corolla Cross

Trudno o bardziej rozpoznawalny model Toyoty na całym świecie niż Corolla. Powstający od 1966 roku samochód jest dostępny na ponad 150 rynkach, a w lipcu tego roku sprzedano 50-milionowy egzemplarz tego auta, co czyni z Corolli najpopularniejszy samochód osobowy w historii motoryzacji. Pojawienie się tego modelu w cały czas rosnącym segmencie SUV-ów wydaje się strzałem w dziesiątkę.

Toyota Corolla Cross. SUV z oszczędną hybrydą

Corolla Cross łączy pojemne wnętrze z użytecznością SUV-a, a także z efektywnością napędów hybrydowych, z których słynie Toyota. Komfort i bezpieczeństwo pasażerów były jednymi z priorytetów projektantów tego auta. Samochód powstał w oparciu o sprawdzoną już w Corolli platformę GA-C, która zapewnia wysoką sztywność nadwozia i nisko osadzony środek ciężkości, a tym samym bardzo dobre właściwości jezdne oraz przyjemne prowadzenie. W przednim zawieszeniu zastosowano kolumny MacPhersona, a z tyłu nową belkę skrętną w wersji z napędem na przód lub zawieszenie wielowahaczowe w samochodach z napędem na obie osie. Jednym z największych atutów Corolli Cross będzie łatwość manewrowania w ciasnych, miejskich uliczkach. Promień skrętu wynosi zaledwie 5,2 metra, co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie.

Toyota Corolla Cross

Na rynku japońskim samochód debiutuje w dwóch odmianach napędowych - benzynowej z silnikiem 1.8 oraz z elektrycznym napędem hybrydowym o mocy 122 KM, który jest bardzo ekonomiczny. Według japońskich badań samochód spala 3,8 l/100 km. Corolla Cross jak na SUV-a przystało może być też wyposażona w inteligentny napęd na cztery koła AWD-i, doskonale znany z modeli RAV4, Highlander czy debiutującego właśnie w Polsce Yarisa Cross. Zastosowanie napędu AWD-i pozwala nie tylko lepiej wykorzystać możliwości układu hybrydowego, ale też poprawić właściwości jezdne na śliskich czy zaśnieżonych drogach.

Toyota Corolla Cross. Pojemne i komfortowe wnętrze

Zastosowanie platformy TNGA pomogło w stworzeniu przestronnego, pojemnego wnętrza. Kierowca ma pozycję za kierownicą, która gwarantuje doskonałą jak na SUV-a przystało widoczność we wszystkich kierunkach. Dostęp do tylnej, regulowanej kanapy też jest wygodny dzięki dużym drzwiom. Samochód imponuje też przestrzenią bagażową. W standardowym położeniu tylnych foteli bagażnik ma 487 litrów pojemności, a po złożeniu oparć w tylnym rzędzie miejsca jest tyle, że bez problemów zmieści się rower. Dostęp do bagażnika jest łatwy dzięki wielkiej tylnej klapie oraz niskiemu umiejscowieniu progu załadunkowego - na wysokości 720 mm. Co więcej, Corolla Cross może być też wyposażona w funkcję automatycznego otwierania klapy bagażnika ruchem stopy.

Toyota Corolla Cross w roli elektrowni

Wygląd auta nadaje mu solidnego charakteru, a szerokie błotniki czy dodatkowe osłony nadkoli oraz mocno zarysowane zderzaki sprawiają, że mamy do czynienia z rasowym SUV-em. Samochód trafił na japoński rynek w ośmiu wersjach kolorystycznych. Wyposażenie Corolli Cross to połączenie ekskluzywności z codzienną użytecznością. Na pewno imponuje pakiet funkcji z dziedziny bezpieczeństwa. Nowy model ma na pokładzie system Toyota Safety Sense najnowszej generacji wraz z asystentami parkowania, pomagającymi wjechać w ciasne miejsca lub wyjechać z miejsca parkingowego.

Ciekawostką Corolli Cross w wersji hybrydowej jest to, że auto może awaryjnie służyć jako mała elektrownia. W samochodach z dodatkowym gniazdem (AC100V/1,500W), w trybie Emergency Power Supply Mode Corolla Cross dostarczy ze swojej hybrydowej baterii prąd do podgrzania wody w czajniku czy do użycia suszarki do włosów.

Corolla Cross we wrześniu debiutuje w Japonii i USA. Samochód jest też już dostępny w Brazylii, RPA, a także w Tajlandii, Indonezji, na Filipinach czy Wietnamie. Nie wiadomo, czy i kiedy auto zostanie zaprezentowane w Europie.

