Skoda Octavia CNG w drugiej połowie roku

Czesi od lat oferują swoje modele z zasilaniem na gaz ziemny. Wersja taka była obecna między innymi w poprzedniej generacji Octavii, i niedługo trafi również do obecnej.

Choć rzadko się o tym mówi, wersje silnikowe zasilane CNG oraz LPG stanowią prosty sposób na obniżenie emisji szkodliwych substancji przez jednostki spalinowe. Skoda podaje, że korzystając z biometanu można zmniejszyć emisję CO2 nawet o 90 procent, a w przypadku gazu syntetycznego, wyeliminować go w ogóle. Przy użyciu zwykłego gazu jest to około 25 procent.

W drugiej połowie roku taki napęd trafi do nowej generacji Octavii. Będzie to silnik 1.5 TSI o mocy 130 KM. Auto wyposażone będzie w trzy zbiorniki CNG, mogące pomieścić 17,3 kg gazu. Z kolei bak na benzynę ma służyć jedynie w awaryjnych sytuacjach, dlatego jego pojemność to zaledwie 9 l. Zasięg Octavii G-TEC to około 480 km.

Skoda już teraz oferuje takie wersje innych swoich nowych modeli - Scali oraz Kamika. W ich przypadku do napędu służy 3-cylindrowa jednostka 1.0 TSI o mocy 90 KM, a zbiorniki na CNG pomieszczą 13,8 kg.

Czesi podkreślają przy okazji, że ich modele w wersjach G-TEC mają gruntownie zmodyfikowane silniki, aby pracowały bezproblemowo na gazie ziemnym. Czego można wszak oczekiwać, skoro benzyna traktowana jest jako paliwo do wykorzystania jedynie w sytuacjach awaryjnych. Jednostki otrzymały inne krzywki zaworów, zawory wylotowe odporne na wyższe temperatury, przeprojektowaną głowicę i końcówki wtryskiwaczy. Zastosowano też elektronicznie sterowany system redukujący ciśnienie z 200 barów w zbiornikach do 20 barów, a następnie do 5-9 barów. Silnik 1.5 TSI ma dodatkowo zwiększoną kompresję do 12,5:1 oraz pracuje w cyklu Millera.