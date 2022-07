Renault Master E-Tech z większym akumulatorem

Inżynierowie Renault doszli do wniosku, że czas zmodernizować akumulator w swoim dostawczaku, aby dotrzymać kroku konkurencji. Z tą myślą starą baterię z modelu ZOE zastąpiono w Masterze E-Tech nową baterią z... również ZOE.

Renault Master E-Tech - większy zasięg, waga bez zmian

W poprzednim wydaniu Master E-Tech dysponował akumulatorem o pojemności 33 kWh, co pozwalało mu przejechać ok. 120 km na jednym ładowaniu. Na rynek wchodzi właśnie wersja z większą baterię, która także pochodzi z Renault ZOE, o pojemności 52 kWh. Dzięki jej zastosowaniu Master E-Tech przejedzie na jednym ładowaniu ok. 200 km.

Nowa bateria mimo większej pojemności waży tylko 350 kg, czyli dokładnie tyle co poprzednia. Ma też takie same wymiary, więc nadal mieści się pod kabiną. Dzięki temu Master E-Tech ma tę samą ładowność i objętość skrzyni ładunkowej. W największej dostępnej wersji nadwozia może on przewieźć 1,6 tony ładunku o objętości do 13 m3.

Renault Master E-Tech - szybsze ładowanie i większa efektywność

Master E-Tech wyposażony został także w wydajniejszy system rekuperacji, tryb EKO oraz opony o zmniejszonym oporze toczenia - wszystko po to, aby jak najbardziej wydłużyć zasięg.

Dzięki nowej baterii skrócił się także czas potrzebny na ładowanie. I tak ze zwykłego domowego gniazdka naładowanie Mastera E-Tech od 20 do 80 proc. zajmie 10 godzin. Jeśli mamy wallboxa o mocy 7 kW, to czas ten skróci się o połowę. Jeśli natomiast dysponujemy najmocniejszym dostępnym wallboxem o mocy 22 kW to Master E-Tech odzyska 60 proc. energii w baterii w 90 minut.

W kwestii napędu bez zmian - silnik generuje 77 KM i 225 Nm. Renault Master E-Tech w wersji furgon z DMC 3,5 tony to wydatek niemal 280 tys. zł netto.

