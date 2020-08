Porsche Panamera ustanawia rekord Nurburgringu

Odświeżona Panamera już teraz ma wyjątkowe osiągnięcie na swoim koncie - kierowca testowy Lars Kern pokonał subtelnie zakamuflowanym, seryjnym egzemplarzem pełne okrążenie północnej pętli Nürburgringu (20,832 km) w ciągu 7:29,81 min. W oficjalnym rankingu czas ten widnieje teraz jako nowy rekord w kategorii „samochodów luksusowych”.

Zdjęcie Porsche Panamera

"Modyfikacje przeprowadzone w podwoziu i układzie napędowym nowej Panamere dały się odczuć na każdym odcinku Nürburgringu - toru, który uchodzi za najbardziej wymagający na świecie" - powiedział Lars Kern. "Nowa konfiguracja elektromechanicznego systemu stabilizacji przechyłów pozostaje niezmiennie skuteczna, co udowodniła zwłaszcza w sekcjach Hatzenbach czy też Bergwerk i Kesselchen, zapewniając niewiarygodną stabilność pomimo wyboistej nawierzchni. Na zakręcie Schwedenkreuz samochód ujawnił lepszą dynamikę poprzeczną oraz większą przyczepność nowych sportowych opon Michelin. Osiągałem tam prędkości, które dotąd nie wydawały mi się możliwe do uzyskania za kierownicą tego modelu".



"Panamera od zawsze była jednocześnie ekskluzywną limuzyną i prawdziwym samochodem sportowym. W nowym modelu jeszcze bardziej udoskonaliliśmy obie te natury" - powiedział Thomas Friemuth, wiceprezes ds. linii Panamera. "Pomijając wyższą moc silnika, usprawnienia objęły stabilność na zakrętach, kontrolę (ruchów) nadwozia oraz precyzję prowadzenia. W rezultacie wzrósł zarówno poziom komfortu na co dzień, jak i osiągi. Rekord okrążenia jest tego doskonałym dowodem".



Zdjęcie Porsche Panamera

Lars Kern rozpoczął okrążenie o godzinie 13:49, 24 lipca 2020 r., przy temperaturze powietrza równej 22 stopnie Celsjusza i temperaturze toru wynoszącej 34 stopnie Celsjusza. Linię mety przekroczył 7:29,81 min później. Rekordowa Panamera została wyposażona w wyścigowy fotel oraz klatkę bezpieczeństwa zapewniającą dodatkową ochronę kierowcy. Sportowe ogumienie Michelin Pilot Sport Cup 2, opracowane specjalnie dla odświeżonej Panamery i wykorzystane podczas rekordowego okrążenia, będzie opcjonalnie dostępne po wprowadzeniu na rynek. Prezentacja auta odbędzie się już pod koniec sierpnia.