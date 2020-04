Porsche 911 teraz także ze skrzynią manualną

Od pewnego już czasu można zamawiać nowe 911 z manualną przekładnią, ale Porsche dopiero teraz opublikowało komunikat na ten temat. Przy okazji wyposażenie modelu zyskało kilka nowych pozycji

Zdjęcie Porsche 911 /

Ręczna skrzynia o siedmiu przełożeniach w 911 Carrera S i 4S zawsze występuje w połączeniu z pakietem Sport Chrono. Obejmuje również Porsche Torque Vectoring ze zmienną dystrybucją momentu obrotowego za sprawą kontrolowanych interwencji hamulców tylnych kół i asymetryczną, mechaniczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego. Standardowo jednak 911 nadal wyjeżdża z fabryki z 8-biegową przekładnią PDK. A ponieważ wybór "manuala" połączony jest z koniecznością zamówienia wspomnianego pakietu, stanowi on bezpłatną opcję.



W połączeniu z manualną skrzynią pakiet Sport Chrono oferuje również funkcję automatycznego dopasowania ("podbijania") obrotów. Gdy kierowca zmienia bieg na niższy, automatycznie otwiera ona na chwilę przepustnicę w celu zwiększenia prędkości obrotowej silnika i dostosowania jej do wyższej prędkości skrzyni na niższym biegu. W efekcie umożliwia płynniejszą redukcję przełożeń, zapobiegając skutkom zmiany obciążenia. Pakiet obejmuje też inne sportowe komponenty, takie jak dynamiczne mocowania silnika, sportowy tryb PSM, przełącznik trybów jazdy na kierownicy (z trybami Normal, Sport, Sport Plus, Wet oraz przeznaczonym do indywidualnej konfiguracji programem Individual), a także stoper i aplikację Porsche Track Precision.



911 Carrera S z manualną skrzynią biegów przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,2 s i osiąga maksymalną prędkość 308 km/h. Przyjemność z własnoręcznej zmiany przełożeń oznacza więc wolniejsze przyspieszenie aż o 0,7 s. Masa własna 911 Carrera S Coupe z manualną skrzynią biegów wynosi 1480 kilogramów - czyli o 45 kilogramów mniej niż wersji z PDK.

Zdjęcie Porsche 911 /

Nowością w modelu jest także nowy wskaźnik temperatury opon. Ta kolejna funkcja oferowana w ramach pakietu Sport Chrono, wprowadzona niedawno w 911 Turbo S. Wskaźnik temperatury opon jest połączony z kontrolą ciśnienia w ogumieniu. Przy niskiej temperaturze opon niebieskie paski w panelu zegarów ostrzegają o zmniejszonej przyczepności. Gdy opony się nagrzewają, kolor wskaźnika zmienia się najpierw na niebiesko-biały, a następnie - po osiągnięciu temperatury roboczej i uzyskaniu maksymalnej możliwej przyczepności - na zupełnie biały. Po zamontowaniu opon zimowych system zostaje zdezaktywowany, a paski są ukryte.



W nowym roku modelowym na liście opcji 911 znalazł się system wspomagający Porsche InnoDrive. W wariantach z przekładnią PDK wzbogaca on funkcje adaptacyjnego tempomatu o predykcyjną optymalizację prędkości jazdy z wyprzedzeniem do 3 kilometrów. Bazując na danych nawigacyjnych, oblicza optymalne wartości przyspieszenia i opóźnienia dla najbliższych 3 km trasy i realizuje je, korzystając ze sterowania silnikiem, skrzynią biegów oraz układem hamulcowym. Niczym elektroniczny "pilot", Porsche InnoDrive automatycznie uwzględnia zakręty i wzniesienia, a nawet ronda, oraz - na życzenie - ograniczenia prędkości. W dowolnym momencie kierowca ma możliwość określenia maksymalnej prędkości. System wykrywa bieżącą sytuację na drodze za pomocą czujników radarowych oraz wideo i odpowiednio dostosowuje do niej swoją pracę. Podobnie jak w przypadku konwencjonalnego adaptacyjnego tempomatu, InnoDrive stale kontroluje odległość od poprzedzającego pojazdu.



Nowa opcjonalna funkcja inteligentnego podnoszenia przedniej osi Smartlift, dostępna dla wszystkich wersji 911, pozwala na automatyczne podnoszenie przedniej części samochodu w regularnie przejeżdżanych miejscach. Elektrohydrauliczny układ unoszenia przedniej osi umożliwia zwiększenie prześwitu pod przednim zderzakiem o około 40 milimetrów. Po naciśnięciu przycisku system zapisuje dane GPS aktualnej pozycji pojazdu. Gdy kierowca ponownie zbliży się do tego miejsca, przód samochodu podniesie się automatycznie - niezależnie od kierunku, z którego nadjedzie.



Dla modeli 911 Carrera dostępny jest teraz również pakiet wykończenia wnętrza skórą "930", wprowadzony wraz z debiutem 911 Turbo S. Nawiązuje on do pierwszego Porsche 911 Turbo (typ 930) i charakteryzuje się skoordynowaną kompozycją barw, materiałów oraz indywidualnych udoskonaleń. Pakiet wyposażenia obejmuje pikowane środkowe panele przednich i tylnych foteli, pikowane panele drzwi, a także inne liczne skórzane wykończenia z palety Porsche Exclusive Manufaktur.



Dla Coupe dostępne jest również nowe, lekkie i dźwiękochłonne oszklenie nadwozia. Korzyść w zakresie masy własnej w porównaniu ze standardowymi szybami wynosi tu ponad 4 kilogramy. Dodatkową zaletą jest poprawa akustyki w kabinie - ograniczone zostają bowiem hałasy toczenia i wiatru. Zestaw obejmuje szyby przednią i tylną oraz okna w drzwiach wykonane z lekkiego, laminowanego bezpiecznego szkła. Kolejna nowość to pakiet nastrojowego oświetlenia w siedmiu kolorach do wyboru. Odpowiedni akcent kolorystyczny zapewnia również nowy lakier nadwozia w specjalnym kolorze Python Green