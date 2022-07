Pininfarina Battista wchodzi do produkcji. To najmocniejszy włoski samochód w historii

Jak informują zachodnie media, pierwszy produkcyjny model włoskiego supersamochodu jest już gotowy do produkcji i niebawem zostanie oficjalne przedstawiony klientom na specjalnym pokazie w Monako. Ma to być idealna okazja do przekonania się o jego możliwościach i niesamowitych osiągach. Battista wytwarza bowiem absurdalną moc 1904 koni mechanicznych i 2360 Nm momentu obrotowego.

Wszystko dzięki zastosowaniu aż czterech silników elektrycznych, które czerpią prąd z akumulatora o pojemności 120 kWh. Dwa motory o mocy 340 KM, zostały umieszczone przy przedniej osi, natomiast z tyłu zastosowano jednostki rozwijające 612 KM.

Takie wartości powodują, że samochód przyśpiesza do "setki" poniżej 2 sekund oraz od 0 do 300 km/h w czasie nie przekraczającym 12 sekund. Prędkość maksymalna to 350 km/h. Co ciekawe - na jednym ładowaniu, pojazd może przejechać nawet 500 kilometrów.

Zdjęcie Pininfarina Battista / materiały prasowe

Trzy lata usprawnień przyniosły efekty

Od czasu swojego oficjalnego debiutu w 2019 roku, Pininfarina Batista doczekała się już wielu usprawnień. Włoska fabryka chwali się, że samochód jest lepiej zestrojony i dysponuje wydajniejszymi komponentami. Maszyna przeszła także liczne testy - zarówno na drogach publicznych, jak i na torach wyścigowych. Za jej kierownicą zasiadał m.in. kierowca Formuły 1 - Nick Heidfeld, który był pod ogromnym wrażeniem możliwości supersamochodu.

Pierwsze egzemplarze z zaledwie 150 planowanych sztuk mają trafić do klientów jeszcze w tym roku. Cena każdego z nich została ustalona na 2 miliony dolarów, a więc około 10 milionów złotych. Włosi poinformowali także, że do pojazdów będzie można dokupić specjalne pakiety przedsprzedażowe, oferujące pięć lub dziesięć lat przeglądów. Te mają na celu kontrolę optymalnych osiągów oraz zabezpieczenie gwarancji i wartości pojazdu. Za 150 000 dolarów można także dokupić przedłużoną gwarancję na baterię i cały układ napędowy.

