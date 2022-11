Pininfarina Batista – jest rekord. Nic nie przyspiesza jak ona

Pierwszy elektryczny hipersamochód firmy Pininfarina to czterokołowy potwór, wytwarzający absurdalną moc 1904 koni mechanicznych i 2360 Nm momentu obrotowego.

Wartości te płyną z aż czterech silników elektrycznych, które czerpią prąd z akumulatora o pojemności 120 kWh. Dwa motory o mocy 340 KM, zostały umieszczone przy przedniej osi, natomiast z tyłu zastosowano jednostki rozwijające 612 KM.

Jak można się domyślić, takie rozwiązanie oznacza prawdziwie ekstremalne osiągi. Jakie? Niedawno firma uchyliła rąbka tajemnicy na ich temat i przyznajemy - robią wrażenie.

Konkurencja daleko w tyle

Jak wynika z opublikowanych danych, włoski samochód jest w stanie rozpędzić do 100 km/h w zaledwie 1,79 sekundy. Osiągniecie 200 km/h wymaga niewiele więcej czasu, bowiem tylko 4,5 sekundy. By jeszcze lepiej uzmysłowić o jakich wartościach tu mówimy - Bugatti Chiron Super Sport od 0 do 100 km/h przyspiesza w 2,4 sekundy. Dotychczasowy rekordzista w tej konkurencji - Rimac Nevera osiąga tę prędkość w 1,85 sekundy. Mówimy tu zatem o prawdziwym rekordzie.

Zdjęcie Pininfarina Batista / materiały prasowe

To jednak nie wszystko. Pininfarina chwali się także, że elektryczny hipercar potrafi rozpędzić się do 350 km/h, a jego droga hamowania z prędkości 100 km/h do całkowitego zatrzymania wynosi niespełna 31 metrów.

Bez wątpienia jest zatem na co czekać. Pierwsze egzemplarze z zaledwie 150 planowanych sztuk mają trafić do klientów jeszcze w tym roku. Cena każdego z nich została ustalona na 2 miliony dolarów, a więc około 10 milionów złotych.

