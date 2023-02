Nowe Porsche Cayenne na ostatniej prostej. Ruszyły testy wytrzymałościowe

To, czego wymagamy od nowego Cayenne w trudnych próbach off-roadowych w Hiszpanii, na wymagających wydmach Maroka lub podczas bardzo dynamicznej jazdy po lodowych torach w Finlandii oraz na północnej pętli toru Nürburgring, nie jest czymś, co - tak zakładamy - będzie praktykować zbyt wielu klientów. Ale każdy, kto kupi Porsche, powinien mieć pewność, że to samochód, który potrafi znieść wyjątkowo duże obciążenia - niezależnie od nawierzchni, po której się porusza.

Dirk Lersch, który kieruje zespołem montażu prototypów i testowania Cayenne