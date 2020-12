Nowa marka w Polsce. Jej produkty znają wszyscy!

Na polskim rynku pojawi się wkrótce nowa marka. Już w przyszłym roku nad Wisłą kupić można będzie samochód spod znaku LEVC.

Chociaż o marce mało kto słyszał, jej produkty znają wszyscy! Rozwinięcie skrótu LEVC oznacza bowiem London Electric Vehicle Company, czyli producenta słynnych w całym świecie londyńskich taksówek!



Firma LEVC utworzona została w 2017 roku i wprost wywodzi się z historycznej LTI Limited (London Taxi International Carbodies). Jej obecnym właścicielem jest chiński koncern Geely, do którego należy m.in. szwedzkie Volvo. Chińczycy przejęli brytyjskiego producenta w 2013 roku i wdrożyli, zakrojony na szeroką skalę, plan modernizacji. Wkrótce po zmianie właściciela inwestycje szacowano na 250 mln funtów. Chińczykom udało się m.in. zbudować od podstaw nowy zakład produkcyjny w Coventry zdolny wytwarzać 36 tys. pojazdów rocznie.



W Polsce oferowane będą dwa sztandarowe modele LEVC: TX oraz VN5. Pierwszy to najnowsze wcielenie słynnej londyńskiej taksówki wyposażone w napęd hybrydowy. Drugi to bazująca na TX wersja dostawcza stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, którzy prowadzą swoje biznesy w dużych aglomeracjach.

Na rodzimym brytyjskim rynku TX oferowany jest w dwóch odmianach: taxi oraz shuttle. Pierwszy spełnia wszystkie wymagania londyńskiej korporacji taksówkowej, drugi to nieco mniej ortodoksyjny pojazd (pozbawiony np. dzielącej kierowcę i pasażerów przegrody z plexi) zdolny do przewożenia większej liczby pasażerów.

LEVC TX napędzany jest (na tylne koła) elektrycznym silnikiem trakcyjnym generującym 110 kW (150 KM) i 250 Nm. Energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorach o pojemności 31 kWh, co - w trybie mieszanym - pozwala na pokonanie do 100 km. Auto wyposażone jest również w silnik spalinowy pełniący funkcję generatora prądu. Trzycylindrowa, benzynowa jednostka osiąga 67 kW (91 KM) i 160 Nm. Silnik korzysta z turbodoładowania i bezpośredniego wtrysku paliwa. Sumaryczny zasięg LEVC TX to 606 km. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 13,2 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 130 km/h.

W Wielkiej Brytanii cennik LECX TX otwiera kwota ok 61,5 tys. funtów, co w przeliczeniu na złotówki oznacza wydatek ponad 302 tys. Na tym etapie polskie ceny pozostają jeszcze tajemnicą.