Nissan Juke otrzymał układ hybrydowy, który znamy już z modeli Renault. Składa się nań wolnossący silnik 1,6 l o mocy 94 KM, który wspomaga elektryczny motor, generujący 49 KM. Jest jeszcze jeden "elektryk", mający tylko 20 KM, który bierze na siebie zadania rozrusznika i alternatora - podobnie jak w miękkich hybrydach.

Energia elektryczna magazynowana jest w baterii o pojemności 1,2 kWh, co wystarcza do jazdy "na prądzie" na krótkich dystansach. Prędkość maksymalna w takim trybie wynosi 55 km/h. Co ciekawe, Juke hybrid wyposażony jest w funkcję e-Pedal, znaną z elektrycznego Leafa, dzięki której można jechać nim bez dotykania pedału hamulca. Przyspieszenie lub siłę rekuperacji kontrolujemy dodając lub odpuszczając gaz.

Reklama

Nissan nie podał niestety, jaką łączną moc ma ten układ, a także jakie zapewnia osiągi. Wiemy jedynie, że jest on o 25 proc. mocniejszy od obecnie oferowanego 1.0 DIG-T (a więc 140 KM), a także że średnie spalanie wynosi 5,2 l/100 km.

Zdjęcie Nissan Juke hybrid /

Ciekawie rozwiązana jest skrzynia biegów, która co prawda ma tylko cztery przełożenia, ale dodatkowe dwa zastosowano przy silniku elektrycznym. Całością steruje algorytm, zarządzający zmianą przełożeń, doładowywaniem akumulatora oraz szeregowo-równoległym działaniem układu.

Jeśli chodzi o kwestie wizualne, to Nissan Juke hybrid otrzymał nowy grill, mający mniejsze otwory, co poprawia aerodynamikę. W razie potrzeby może być on całkowicie zasłonięty żaluzją. Zmieniono także tylny spojler i elementy podwozia - wszystko w imię poprawy oporów powietrza. Najbardziej rzucają się w oczy opcjonalne, 19-calowe felgi.

Nissan Juke hybrid 1 / 8 Nissan Juke hybrid Źródło: udostępnij

We wnętrzu natomiast najważniejszą nowością jest zastąpienie obrotomierza wskaźnikiem wykorzystania napędu. Na ekranie komputer pokładowego pojawił się też dodatkowy ekran pozwalający śledzić pracę układu hybrydowego. Niestety jego obecność wymusiła zmniejszenie bagażnika do 354 l (o 68 l mniej, niż w wersji z konwencjonalnym napędem).

***