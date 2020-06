Mitsubishi ASX w limitowanej odmianie Insport

Osoby zainteresowane ASXem, które chcą aby wyróżniał się na ulicy, mogą zdecydować się na nową, limitowaną wersję Insport.

Zdjęcie Mitsubishi ASX Insport /

Nowe Mitsubishi ASX Insport oferuje czarne, 18-calowe, aluminiowe obręcze kół z czerwonymi elementami dekoracyjnymi, czarną atrapę chłodnicy, osłony lusterek i obramowania szyb bocznych , czarne nakładki z czerwonymi detalami na przedni I tylny zderzak a także wykończone w kolorze czarnym zewnętrzne klamki i sportowe naklejki na drzwiach.

Wewnątrz znajdziemy tapicerkę skórzaną z elementami materiałowymi z czarną podsufitką i czerwone przeszycia na kierownicy, uchwycie dźwigni hamulca postojowego i gałce dźwigni zmiany biegów a środkowy tunel wykończono miękkim tworzywem. Musimy uwierzyć na słowo, ponieważ Mitsubishi nie udostępniło ani jednego zdjęcia wnętrza.



Wartość pakietu Insport to 10 000 zł, a składa się na niego zestaw elementów stylizacyjnych o wartości 5000 zł, tapicerka skórzano-materiałowa o wartości 2700 zł i lakier metalizowany lub perłowy, który jest wart 2300 zł. W ramach promocyjnej oferty pakiet kosztuje tylko 6000 zł.

Zdjęcie Mitsubishi ASX Insport /

Mitsubishi ASX Insport to limitowana do 100 egzemplarzy edycja, bazująca na wersji Intense Plus. Dostępna jest tylko z napędem na przednie koła, ale do wyboru jest przekładnia manualna (101 990 zł) lub CVT (107 990 zł). Silnik to jedyna występująca w gamie ASXa jednostka - 2.0 150 KM.