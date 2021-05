Mini jako "kamper"? Producent przekonuje, że to możliwe

Podczas zeszłorocznych wakacji miał miejsce prawdziwy boom na przyczepy kempingowe i kampery. Wiele osób w ten sposób chciało uniknąć ryzyka zarażenia się koronawirusem w hotelach i pensjonatach. W tym roku sytuacja może być podobna, a przekonać nas do takiej formy wypoczynku chcą nawet firmy, zupełnie z kempingami nie kojarzone.

Kamper kamperowi nierówny i pojazdy tak nazywane mogą się bardzo różnić od siebie, zależnie od rodzaju i skali przeróbek. Mini nie ma co prawda w swojej ofercie modeli odpowiednio dużych, żeby dało się w nich wygospodarować część mieszkalną, więc brytyjski producent zaproponował opcję "MINImalistyczną".

Chodzi oczywiście o namioty dachowe, które teoretycznie da się zamontować w każdym samochodzie. W praktyce może być z tym jednak różnie, ponieważ standardowo przewidziany ciężar bagażnika dachowego to o wiele za mało, żeby mogły położyć się tam dwie osoby.



Mini proponuje dwa warianty namiotów - taki w którym dach unosi się cały do góry oraz taki, w którym unosi się tylko jedna jego część, tworząc trójkątny kształt. W obu przypadkach odbywa się to samoczynnie - wystarczy zwolnić zaczepy, a sprężyny gazowe rozkładają nasz namiot. W jego ścianach znajdziemy rozsuwane okna z moskitierami, a zajmujemy w nim miejsce, wchodząc po składanej, aluminiowej drabinie. Przenocują w nich dwie osoby.



Co ciekawe namiot można zamówić nie tylko do największego Countrymana, ale także do najmniejszej, trzydrzwiowej odmiany. Na zdjęciach i w informacji prasowej zobaczymy modele w najbardziej ekologicznych odmianach (jakżeby inaczej), czyli hybrydowej plug-in w przypadku Countrymana oraz elektrycznej w przypadku hatchbacka. O ile pierwsza jak najbardziej nadaje się do biwakowania (choćby z uwagi na napęd na cztery koła), o tyle wybór drugiej może być dość ryzykowny. Deklarowany zasięg na jednym ładowaniu wynoszący niewiele ponad 200 km, raczej nie pozwoli na dotarcie w odleglejsze miejsca i powrót z nich.

