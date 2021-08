Lamborghini Countach LPi 800-4. Nowoczesność w stylu retro

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe Lamborghini Countach LPi 800-4. Film Lamborghini Countach LPi 800-4 1 / 10 Lamborghini Countach LPi 800-4 Źródło: udostępnij Nowe samochody Lamborghini Countach 2021 - legenda powraca!

Współczesna wersja tego modelu, prezentuje się całkiem ciekawie - w stylu "nowoczesnego retro". Pas przedni i linia dachu to bezpośrednie nawiązania do protoplasty. Warto zauważyć też, że czarny poziomy pas z przodu z napisem "Countach" widzieliśmy już na oficjalnych zdjęciach nowego modelu.



Co ciekawe tył w ogóle nie jest retro, a do kształtów znanych z poprzednika luźno nawiązuje tylko kształt wokół reflektorów oraz podcięta tylna część nadwozia. Same reflektory są niemal identyczne jak w modelu Sian ponieważ nowy Countach będzie właśnie na nim bazował.



Reklama

Silnik LPi 800-4 to V12 o pojemności 6,498 ccm pozwala na na osiągnięcie 355 km/h (221 mil/h). Współczesny Countach przyspiesza od 0 do 100 km/h 2,8 sek. a do 200 km/h to 8,6 sek.



Zdjęcie Lamborghini Countach LPi 800-4 /

Zdjęcie Lamborghini Countach LPi 800-4 /

Zdjęcie Lamborghini Countach LPi 800-4 /

Zdjęcie Lamborghini Countach LPi 800-4 /