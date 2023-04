Jeep Wrangler zaskakuje zmianami. Ma wielki ekran i magazyn energii

Spis treści: 01 Jeep Wrangler przeszedł lifting. Teraz potrafi jeszcze więcej

Jeep Wrangler to bezapelacyjnie jedno z najbardziej rozpoznawalnych aut na świecie. Zaprezentowana w 2017 roku 4. generacja o oznaczeniu “JL" doczekała się właśnie gruntownego liftingu. Na pokładzie terenówki pojawiły się nowe technologie i bardziej zaawansowane rozwiązania ułatwiające jazdę po bezdrożach. Samochody będą lepiej wyposażone, a lista opcjonalnego wyposażenia będzie dłuższa. Odświeżony został także charakterystyczny pas przedni i jego kokpit.

Nowy Wrangler w wersji Rubicon, Rubicon X i Rubicon 392, z roku modelowego 2024, będzie po raz pierwszy wyposażony w mocniejszą, w pełni pływającą tylną oś pływającą “Dana". To wytrzymały zestaw, który jest mniej podatny na uszkodzenia na szlaku. Auta będą także wyposażone w fabryczną wyciągarkę “Warn" o udźwigu do ok. 3600 kg i zdolne do holowania pojazdów o masie do 5000 funtów (ok. 2250 kg).

Nowe rozwiązania pojawią się także w kabinie - na wyposażeniu fabrycznym znajdą się elektrycznie sterowane fotele w 12. kierunkach, ponad 12-calowy ekran multimedialny z nową wersją systemu Uconnect 5, obsługującą bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto oraz więcej poduszek powietrznych. Wersje Sport S i wyższe będą również posiadać system ostrzegania przed kolizją z przodu oraz zaawansowany tempomat z funkcją stop.

Co więcej, zamawiając hybrydowy 4xe, klienci będą mogli doposażyć auto w tzw. Power Box, czyli cztery gniazda 120 V o łącznej mocy 30 A, pozwalające na zasilanie zewnętrznych urządzeń lub narzędzi. To rozwiązanie docenią zwłaszcza klienci i firmy, pracujące często na łonie natury. Lifting wiąże się również z odświeżeniem pasa przedniego i poszerzeniem oferty konfiguratora o elektrycznie składany materiałowy dach oraz dziesięć nowych wzorów felg.

Nowy Jeep Wrangler będzie dostępny w wersjach Sport, Willys, Sahara, High Altitude, Rubicon i Rubicon 392. Samochody można już zamawiać, jednak póki co tylko w amerykańskich salonach. Pierwsze egzemplarze pojawią się na drogach w USA jeszcze w 2023 roku. Europejską specyfikację poznamy bliżej czwartego kwartału 2023 roku.

Jakie wersje trafią na Stary Kontynent? Do sprzedaży trafi prawdopodobnie wyłącznie hybryda typu plug-in, pod maską której pracuje 2-litrowa jednostka GME Turbo o mocy 270 KM, wspierana przez 145-konny motor elektryczny. Jeep Wrangler w wydaniu 4xe Plug-In Hybrid dysponuje łączną mocą 381 KM (przy 5250 obr./min) i momentem obrotowym sięgającym 637 Nm (przy 3000 obr./min). Klienci w USA, poza odmianą hybrydową, mogą wyjechać z salonu również autami wyposażonymi w widlaste, 6-cylindrowe silniki o pojemności 3,6-litra.

