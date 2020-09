Jeep Wrangler 4xe, czyli debiut wersji hybrydowej

Legendarna terenówka idzie z duchem czasu i dostępna będzie niebawem w napędem hybrydowym typu plug-in. Według słów producenta zachowało swoją wyjątkową sprawność w terenie, a do tego jest najmocniejszą odmianą w gamie.

Układ napędowy Jeepa Wranglera 4xe łączy dwa silniki elektryczne i pakiet akumulatorów o napięciu 400 woltów z czterocylindrowym silnikiem z turbodoładowaniem i ośmiostopniową, automatyczną skrzynią biegów TorqueFlite. Łączna moc układu to 375 KM a maksymalny moment obrotowy to aż 637 Nm. Elektryczny zasięg wynosi około 50 km.



Wysokonapięciowy, chłodzony cieczą generator wspomagający silnik montowany jest z przodu silnika, zastępując tradycyjny alternator. Pasek łączy generator silnika z kołem pasowym wału korbowego. Generator obraca silnik, zapewniając płynny rozruch przy niewielkim zużyciu paliwa i generując energię elektryczną potrzebną akumulatorowi. Wrangler 4xe nie korzysta z tradycyjnego 12-woltowego rozrusznika, ale jest wyposażony w akumulator 12 V do zasilania akcesoriów.

Drugi wysokonapięciowy generator silnika jest zamontowany z przodu obudowy skrzyni biegów, zastępując tradycyjny konwerter momentu obrotowego automatycznej skrzyni biegów.

Podwójne sprzęgło pozwala przekazać moc i moment z silnika elektrycznego i spalinowego. Sprzęgło binarne (on/off) jest zamontowane między silnikiem spalinowym a silnikiem elektrycznym. Gdy sprzęgło jest otwarte brak jest mechanicznego połączenia między silnikiem spalinowym a e-silnikiem, a jazda Wranglerem 4xe odbywa się jedynie w trybie elektrycznym.

Kiedy podwójne sprzęgło binarne jest zamknięte, suma momentu obrotowego z silnika 2.0 i silnika elektrycznego przenoszona jest poprzez automatyczną skrzynię biegów.

Zmienne sprzęgło zamontowane za silnikiem elektrycznym zarządza sprzężeniem z przekładnią, aby poprawić właściwości jezdne i wydajność.



400-woltowy, 96-ogniwowy pakiet akumulatorów litowo-jonowych Jeepa Wranglera 4xe o pojemności 17-kWh wykorzystuje technologię NMC (Nikiel, Mangan, Kobalt). Pakiet akumulatorów i sterowniki są zamontowane pod siedzeniami drugiego rzędu, gdzie są chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Drugi rząd foteli Wranglera 4xe został przeprojektowany, umożliwiając przesuwanie siedziska do przodu w celu uzyskania dostępu do akumulatora. Umieszczony w aluminiowej obudowie pakiet baterii jest wyposażony w specjalny układ ogrzewania i chłodzenia, który utrzymuje jego optymalną temperaturę. Obwód kontroli temperatury zawiera specjalną grzałkę i schładzacz, który wykorzystuje czynnik chłodniczy do klimatyzacji Wranglera, aby w razie potrzeby obniżyć temperaturę płynu chłodzącego.

System napędu hybrydowego Wranglera 4xe obejmuje zintegrowany moduł podwójnego ładowania (IDCM), który łączy ładowarkę akumulatorów i przetwornicę DC/DC w jednym urządzeniu, bardziej kompaktowym niż miałoby to miejsce w przypadku dwóch oddzielnych komponentów oraz nowej generacji moduł inwertera mocy (PIM), którego rozmiary zostały zmniejszone. Elementy te są umieszczone w stalowej obudowie chroniącej przed uszkodzeniem i zamontowanej pod pakietem akumulatorów. Cały elektroniczny układ wysokiego napięcia, w tym przewody łączące pakiet akumulatorów z silnikiem elektrycznym, jest odpowiednio uszczelniony i wodoodporny. Podobnie jak wszystkie Jeepy Wranglery z certyfikatem Trail Rated, również we Wranglerze 4xe głębokość brodzenia wynosi do 76 cm.

Port ładowania znajduje się pod otwieraną pokrywą umieszczoną na lewym, przednim błotniku, co umożliwia wygodne parkowanie przodem przy ładowarce. Port ładowania dysponuje też wskaźnikami LED informującymi o stanie naładowania. Monitor LED poziomu naładowania akumulatora jest zamontowany na górze tablicy rozdzielczej, co ułatwia sprawdzanie jego stanu naładowania jednym spojrzeniem.

Nowy Jeep Wrangler 4xe jest dostępny w trzech wersjach: 4xe, Sahara 4xe i Rubicon 4xe. Modele Wrangler 4xe i Wrangler Sahara 4xe są wyposażone w systemy 4x4 full-time, przednie i tylne osie Dana 44 kolejnej generacji i są wyposażone w system Selec-Trac z dwubiegową skrzynią rozdzielczą z przełożeniem redukcyjnym 2,72:1. Dostępny tylny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu Trac-Lok zapewnia lepszą przyczepność i lepsze możliwości poruszania się w trudnych warunkach, jak jazda po piasku, żwirze, śniegu lub lodzie.



Model Wrangler Rubicon 4xe wyposażony jest w system Rock-Trac 4x4, który obejmuje dwubiegową skrzynię rozdzielczą o przełożeniu redukcyjnym równym 4:1, system 4x4 full-time, oś przednią i tylną Dana 44 kolejnej generacji, elektroniczną blokadę przedniej i tylnej osi Tru-Lock. Wrangler Rubicon 4xe ma maksymalne przełożenie pełzające równe 77,2:1, dzięki czemu pokonanie jakiejkolwiek przeszkody staje się dziecinnie proste. Model Rubicon oferuje ponadto wyższy poziom artykulacji zawieszenia oraz skok kół, dzięki elektronicznie rozłączanemu stabilizatorowi poprzecznemu. Wszystkie te elementy wspólnie przyczyniają się do maksymalnej sprawności jazdy w terenie, z której znany jest Wrangler Rubicon.

Wrangler 4xe wyposażony jest w system kontroli prędkości Selec-Speed Control z funkcją Hill-ascent oraz Hill-descent Control. Dzięki temu kierowca może kontrolować prędkość samochodu podczas jazdy w górę i w dół za pomocą dźwigni zmiany biegów.

Wizualne zmiany ograniczają się do nowych kolorów. Na tle czarnych zderzaków wyróżnia się nowa kolorystyka Electric Blue przednich i tylnych haków holowniczych. Charakterystyczny, niebieski kolor pojawia się także na pokrywie silnika w nazwie Rubicon, emblematach Jeep i Trail Rated. Niektóre akcenty stylistyczne utrzymane są również w odcieniu "electric blue". Czarna naklejka na pokrywie silnika obrysowana jest specjalnym kolorem z napisem "4xe", przez którą prześwituje kolor nadwozia.

We wnętrzu Wranglera 4xe Rubicon znajdują się unikatowe przeszycia Electric Blue na siedzeniach i tapicerce. Jeep Wrangler 4xe jest dostępny w 10 kolorach nadwozia: czarnym, białym Bright, czerwonym Firecracker, Granite Crystal Metallic, Hella Yella, niebieskim Hydro Blue (dostępny w późniejszym okresie), szarym Sting Grey, Snazzberry, zielonym Sarge Green i Billet Silver Metallic. W wersji 4xe dostępne są dwie opcje wnętrza Wranglera (tkanina Black i Heritage Tan/ oraz skóra Dark Saddle).