Hybrydowe Audi A6 55 TFSI e teraz także jako kombi

Oferta Audi rozszerzyła się właśnie o kolejną hybrydę plug-in, a konkretnie A6 Avant, korzystające z napędu znanego już z sedana.

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Pod maską A6 55 TFSI e quattro pracuje 2-litrowa, doładowana jednostka o mocy 252 KM i generująca 370 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Wspomaga ją motor elektryczny oferujący 143 KM i 350 Nm, który zintegrowano z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową. Oznacza to w sumie 367 KM oraz 500 Nm momentu obrotowego. Auto standardowo wyposażone jest w napęd quattro, ale mowa tu o jego wersji "ultra". Oznacza to stały napęd na przód i dołączany na tył.

Hybrydowe A6 Avant przyspiesza do 100 km/h w 5,7 s, a prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 250 km/h. W trybie czysto elektrycznym można przejechać do 51 km z prędkościami do 135 km/h. Bateria ma pojemność 14,1 kWh, a napełnienie jej, korzystając z ładowarki o mocy 7,4 kW, trwa 2,5 godziny.

Poważną wadą tego modelu jest fakt, że producent nie przewidział miejsca na baterie, podczas jego projektowania. W efekcie akumulatory trafiły do bagażnika, zmniejszając jego pojemność z 565 l do 405 l, a to już poziom kompaktowych hatchbacków. Mniejszy jest też bak - zamiast 63 l (z możliwością opcjonalnego zwiększenia do 73 l) musimy się zadowolić 52-litrowym (bez opcji dopłaty do większego). Na papierze nie jest to problemem, bo Audi podaje, że A6 Avant 55 TFSI e spala średnio 2,1 l/100 km, ale jest to oczywiście wartość nierealna.

Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro

Hybrydowe kombi zostało wycenione w Niemczech na 71 940 euro. W Polsce nadal nie znamy cen wersji sedan z tym napędem, więc trudno wskazać ile będzie kosztować Avant.