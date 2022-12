Golf lepszy od Modelu Y, ale wciąż przegrywa z Dacią. Co kupuje Europa

Spis treści: 01 Sprzedaż nowych samochodów w październiku 2022

We wrześniu największy sukces świętowała Tesla. Model Y z wynikiem 29 700 egzemplarzy stał się najpopularniejszym nowym samochodem osobowym, spychając z fotela lidera Volkswagena T-Roca. Za to w październiku amerykański samochód elektryczny w ogóle nie pojawia się w tabeli - z wynikiem 2 733 egzemplarzy wypadł z czołowej pięćdziesiątki. Takie dane przynosi analiza rynku przygotowana przez Dataforce.

Sprzedaż nowych samochodów w październiku 2022

Golf wrócił na czoło zestawienia po 7 miesiącach przerwy. Sprzedał się w liczbie 17 155 egzemplarzy. To dało mu niewielką przewagę nad Peugeotem 208, którego wybrało 16 928 klientów i trochę większą nad Toyotą Yaris, na którą skusiło się 15 930 osób. W TOP 5 znalazła się jeszcze Dacia Sandero z wynikiem 15 624 szt. oraz VW Tiguan sprzedany w liczbie 14 464 egz. Ten ostatni zaliczył ogromny skok w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku - wybrało go o 183 proc. więcej klientów (w październiku 2021 sprzedał się w liczbie 5 113 szt.).

W czołowej dziesiątce są jeszcze:

6. VW T-Roc (13 276 szt.)

7. Renault Clio (12 668 szt.)

8. Citroen C3 (11 956 szt.)

9. Toyota Yaris Cross (11 932 szt.)

10. Skoda Octavia (11 634 szt.)

Największy spadek zaliczył Peugeot 2008, którego wybrało 40 proc. mniej klientów niż rok wcześniej, co daje mu 15. miejsce w rankingu.

Sprzedaż nowych samochodów od stycznia do października 2022

W tym ujęciu Peugeot osiągnął najlepszy wynik, bo lideruje z modelem 208. Jak dotąd wybrało go 175 404 klientów, co daje mu o 12 proc. lepszy rezultat niż w ubiegłym roku. 208 wyprzedza o 15 tys. Dacię Sandero, którą wybrało 160 448 klientów i o ok. 25 tys. VW T-Roca, wybranego przez 150 983 osoby. Czołową piątkę zamyka VW Golf do spółki z Toyotą Yaris (odpowiednio 149 583 i 139 484 szt.).

W TOP 10 sprzedaży znalazły się jeszcze:

6. Opel Corsa (137 823 szt.)

7. Hyundai Tucson (128 035 szt.)

8. Dacia Duster (122 309 szt.)

9. Citroen C3 (119 101 szt.)

10. VW Tiguan (116 817 szt.)

W tym ujęciu największymi przegranymi są:

Tesla Model 3 (-43 proc.)

BMW serii 3 (-33 proc.)

Renault Clio (-30 proc.)

Mercedes Klasy A (-29.3 proc.)

Volvo XC40 (-28 proc.)

W ujęciu miesięcznym w tabeli dominuje kolor zielony. Oznacza to, że większość modeli zaliczyło wyniki lepsze niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Pozwala to mieć nadzieję na kolejne wzrosty i dalsze przetasowania w zestawieniu.



