Flying Spur Hybrid – najbardziej wydajny i ekonomiczny Bentley w historii

Bentley Flying Spur Hybrid ma być pojazdem, który znacząco udowodni, że wysokie osiągi, luksus i elektryfikacja nie musza się wzajemnie wykluczać. Połączenie wydajnego, 2,9-litrowego silnika benzynowego V6 z zaawansowanym napędem elektrycznym zapewnia pojazdowi moc 544 KM i maksymalny moment obrotowy 750 Nm, umożliwiając rozpędzenie się od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 sekundy. W sumie przy pełnym zatankowaniu samochód jest w stanie przejechać ponad 800 km, w tym ponad 40 km w napędzie wyłącznie elektrycznym.

Silnik elektryczny jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 18,0 kWh i można go w pełni naładować w ciągu zaledwie 2,5 godziny - oczywiście w zależności od mocy ładowarki.

Luksusowe wnętrze i nowoczesny design

Pojazd jest także odzwierciedleniem bogatego doświadczenia brytyjskiej marki w tworzeniu nowoczesnych, innowacyjnych i luksusowych wnętrz. Klienci mogą wybierać spośród piętnastu (pięć standardowych i dziesięć opcjonalnych) kolorów skóry oraz ośmiu różnych fornirów, mając możliwość stworzenia projektu całkowicie indywidualnego. Umożliwiono także wybór koloru przeszyć, emblematów i lamówek na pokrowcach foteli, nawiązujących do oryginalnego modelu Flying Spur z lat 50.

Klienci, którzy zdecydują się na najnowszą hybrydę od brytyjskiego producenta, będą mogli także wybrać kolor samochodu z rozszerzonej do ponad 60 gamy lakierów. Pojazd dostępny będzie także w specyfikacji Blackline.

Bentley w pełni elektryczny do 2030 roku

Jak twierdzi sam Bentley - wprowadzenie modelu Flying Spur Hybrid ma podkreślić zobowiązanie brytyjskiej marki do stania się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Do 2024 roku cała gama modeli Bentley będzie dostępna w opcji hybrydowej, a do 2030 będzie składać się wyłącznie z modeli o napędzie elektrycznym. Firma zapowiedziała wprowadzenie pierwszego samochodu elektrycznego na rok 2025.

Model Flying Spur Hybrid można już zamawiać w Europie. Wkrótce pojawi się także na innych rynkach.

