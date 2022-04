Ferrari 296 GTS – supermocna hybryda, teraz z otwartym dachem

Ferrari 296 GTS debiutuje jako otwarta wersja hybrydowego modelu 296 GTB, zaprezentowanego w czerwcu 2021 roku. Co ciekawe, już wtedy stylistyka pojazdu, a zwłaszcza pionowa szyba z daszkiem oraz opadające łuki po bokach komory silnika sugerowały, że wariant z rozkładanym dachem może być wyłącznie kwestią czasu. Jak się okazało - przewidywania były słuszne.

Ferrari 296 GTS to tak naprawdę 296 GTB, doposażony w dwuczęściowy sztywny dach, którego automatycznie rozłożenie i schowanie zajmuje zaledwie 14 sekund. Producent zapewnia, że całą operacje można przeprowadzić bez potrzeby zatrzymywania się, poruszając się z prędkością do 45 km/h.

Reklama

Podobnie jak w przypadku wersji coupe, również tutaj liczba 296 w nazwie odnosi się do zastosowanego silnika, który ma 2,9 l i 6 cylindrów. Podwójnie doładowana jednostka generuje 663 KM, a łączna moc układu wraz z motorem elektrycznym to w sumie 830 KM. Całość wspierana jest przez ośmiobiegową skrzynię biegów z podwójnym sprzęgłem, która przenosi napęd bezpośrednio na tylne koła. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 2,9 sekundy, a maksymalna prędkość z jaką jest w stanie poruszać się 296 GTS, to zawrotne 330 km/h.

Ferrari 296 GTS 1 / 9 Ferrari 296 GTS Źródło: udostępnij

Ferrari 296 GTS - jazda na samym prądzie

296 GTS umożliwia także jazdę wyłącznie przy wykorzystaniu napędu elektrycznego. Deklarowany zasięg to zaledwie 19 km. Powodem tego jest oczywiście niewielka bateria, mająca tylko 7,45 kWh pojemności. Decyzja o zastosowaniu takiego akumulatora jest jednak w pełni zrozumiała - im większa pojemność tym więcej miejsca potrzeba i tym cięższe robi się auto. Warto przy tym wspomnieć, że masa 296 GTS wynosi 1540 kg, a więc o 70 kg więcej niż w przypadku wariantu coupe. Co ważne - piszemy o samochodzie doposażonym w dodatkowy i ekstra płatny pakiet Assetto Fiorano, zawierającym m.in. elementy wykonane z włókna węglowego.

296 GTS to nie jedyna znacząca premiera Ferrari w tym roku. Już za kilka miesięcy włoski producent zaprezentuje swojego pierwszego w historii SUV-a, model Purosangue. Póki co niewiele wiadomo na jego temat.

Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***