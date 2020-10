Elektryczne Volvo XC40 Recharge już w produkcji

W belgijskiej fabryce Volvo Cars ruszyła produkcja elektrycznego Volvo XC40 Recharge. To pierwszy z kilku modeli elektrycznych, jakie Volvo pokaże światu w najbliższych latach. Za pięć lat elektryki mają stanowić połowę sprzedaży marki.

Wszystkie elektryczne XC40, które opuszczą w tym roku fabrykę w belgijskiej Gandawie, są już sprzedane. Obecnie można zamawiać to auto już z przyszłoroczną datą produkcji. Pierwsze modelu trafią do klientów Europy Zachodniej jeszcze w tym miesiącu. Do Polski ten model trafi kilka miesięcy później.

Rozpoczęcie produkcji seryjnej samochodów elektrycznych następuje po okresie przygotowań, w którym fabryka w Gandawie zbudowała serię aut przedprodukcyjnych. Ten proces, standardowa procedura dla każdego nowego modelu. Ma na celu optymalizację procesu produkcji i zapewnienie najwyższej jakości każdego zbudowanego pojazdu. Personel produkcyjny przeszedł specjalistyczne szkolenie w zakresie budowania samochodów elektrycznych.

- Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla Volvo Cars i wszystkich pracowników fabryki w Gandawie - powiedział Javier Varela, szef globalnych operacji przemysłowych i jakości. Ponieważ wprowadzamy coraz więcej odmian elektrycznych w naszej ofercie, fabryka w Gandawie jest prawdziwym pionierem w naszej globalnej sieci produkcyjnej.

Pierwszy elektryk Volvo powstał na platformie podłogowej CMA opracowanej w ramach grupy Geely. Sam model XC40 to obecnie najlepiej sprzedający się model Volvo w Europie i pierwsze auto marki, które zdobyło nagrodę European Car of the Year.

XC40 Recharge z napędem na cztery koła oferuje na jednym ładowaniu zasięg ponad 400 km. Łączna moc dwóch silników elektrycznych wynosi 408 KM. Akumulator można naładować do 80% pojemności w około 40 minut korzystając z szybkiej ładowarki.

W XC40 Recharge nowością jest także system pokładowy i multimedialny oparty na Androidzie. Jest to znacznie bardziej zaawansowany system niż Android Auto. Tutaj mamy do czynienia ze znacznie większymi możliwościami personalizacji systemu, zintegrowanie multimediów i sterowanie "twardymi" funkcjami auta. Asystent Google, Mapy Google i Sklep Google Play są dostępne z poziomu systemu samochodu. Będzie możliwość bezprzedowodowego przeprowadzania aktualizacji systemu operacyjnego.