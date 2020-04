Elektryczne crossovery Toyoty i Lexusa debiutują w Chinach

Toyota i Lexus ogłosiły, że już 26 kwietnia zadebiutują w Chinach trzy nowe elektryczne crossovery – bliźniacze modele Toyota C-HR EV i Toyota IZOA EV oraz Lexus UX 300e. W ten sposób największy japoński producent samochodów rozpoczyna swoją ekspansję na rynku BEV.

Zdjęcie Lexus UX 300e /

Lexus UX 300e to pierwszy produkcyjny model z serii Lexus Electrified. Powstał na bazie crossovera UX oferowanego do tej pory z napędem hybrydowym i benzynowym. Nowy model jest bardzo podobny do spalinowego UX - dotyczy to także przedniego grilla - twórcy modelu nie chcieli podkreślać stylistycznie jego elektrycznego charakteru ekstrawaganckim designem.



Silnik o mocy 204 KM rozpędza auto do setki w 7,5 s. Baterie o dużej pojemności 54,3 kWh zapewniają zasięg 400 km na jednym ładowaniu (NEDC). Czas ładowania szybką ładowarką (50 kW) do 80% pojemności wynosi 50 minut.

Z kolei C-HR EV i IZOA EV to bliźniacze modele Toyoty zaprojektowane na platformie TNGA, produkowane w różnych zakładach - pierwszy z nich powstaje w fabryce GAC Toyota Motor w Guangzhou, zaś drugi w FAW Toyota Motor Company. Architektura TNGA zapewnia bardzo sztywne nadwozie, jednak elektryczne crossovery Toyoty zyskały o 20% sztywniejszą konstrukcję w porównaniu do wersji spalinowych ze względu na włączenie w strukturę nadwozia baterii trakcyjnych. Baterie zostały zamontowane bezpośrednio pod podłogą, co pozwoliło zaoszczędzić miejsce we wnętrzu i bagażniku oraz obniżyć środek ciężkości. Japończycy nie piszą w swoim komunikacie o tym wprost, ale oba te modele otrzymały najpewniej ten sam układ napędowy, co UX.

Zdjęcie Toyota C-HR EV /

Toyota planuje jeszcze w tym roku wprowadzić do sprzedaży samochody elektryczne także na rynku europejskim. Będą to jednak auta z zupełnie innego segmentu - dostawczy van Proace oraz osobowy Proace Verso. W przyszłym roku zadebiutują elektryczne odmiany mniejszych, kompaktowych vanów z gamy aut użytkowych Toyoty - Proace City i Proace City Verso.