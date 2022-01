Nowe samochody BMW rezygnuje z silnika V12!

W przypadku BMW serii 2 Coupe od marca 2022 roku dostępny ma być wersja 230i z 245-konnym benzynowym silnikiem osiągającym 400 Nm. Jednostka fabrycznie zblokowana będzie ze sportową automatyczną 8-stopniową przekładnią.

Dzięki funkcji Launch Control BMW 230i Coupé przyspieszy od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy, a fani driftingu docenią możliwość zamówienia w opcji mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu.

Zdjęcie Zaktualizowanie oferty dotyczy także minivana BWM. Seria 2 Active Tourer dostępna od wiosny będzie z napędem xDrive /

Kolejną nowością jest wprowadzenie do oferty minivana BMW wersji 223i Active Tourer z inteligentnym napędem xDrive na obie osie.

Ponadto w ofercie pojawić się ma BMW 4 Gran Coupé w wersji 430i xDrive, a więc z tym samym 2-litrowym silnikiem o mocy 245 KM oraz napędem na obie osie. Standardowe wyposażenie nowego obejmuje również 8-stopniową skrzynię Steptronic a sprint do "setki" w tym przypadku trwać ma niezłe 6,1 sekundy.

Do tego od marca BMW serii 4 Gran Coupé będzie oferować również liczne dodatkowe opcje personalizacji nadwozia i wnętrza w tym pakiet zewnętrzny M Carbon, który dostępny będzie także dla elektrycznego i4.

Aktywny tempomat z funkcją Stop & Go

Nowe lakierowanie karoserii w kolorze Piedmont Red będzie również dostępne od marca 2022 roku dla nowego BMW serii 2 Active Tourer. Ponadto w serii 2 Active Tourer zakres funkcji dostępnego opcjonalnie systemu Driving Assistant Plus został poszerzony o asystenta kierowania i asystenta pasa ruchu - układ ten działa do prędkości 180 km/h i obejmuje aktywny tempomat z funkcją Stop & Go.

Zdjęcie BMW iX poza nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa może być wyposażone np. w 22-calowe obręcze /

Od kwietnia 2022 roku gama opcjonalnych systemów wspomagania kierowcy zostanie zaktualizowana również dla modeli BMW X3 i BMW X4. W przeciwieństwie do już standardowego tempomatu z funkcją hamowania, nowy aktywny tempomat z funkcją Stop & Go nie tylko utrzyma zadaną prędkość w zakresie 30-160 km/h, ale także zachowa bezpieczną odległość do poprzedzających pojazdów. Kierowca może nawet wybrać jeden z czterech odległości, jakie utrzymywać ma jego auto od jadącego przed nim samochodu.

Aplikacja My BMW z nowymi funkcjami do wygodnego ładowania

Aplikacja My BMW niebawem zyska rozszerzone cyfrowe usługi. Opcja BMW Charging ułatwi uzupełnienie energii dla modeli elektrycznych lub hybryd typu plug-in pokazując lokalizację stacji ładowania oraz ich dostępność na mapach nawigacji. Do tego użytkownicy iX lub i4 mogą teraz rozpocząć ładowanie skanując kod QR lub wykonując tylko jeden "klik" w aplikacji My BMW.

A skoro już wspomniany został model iX to od wiosny ten elektryczny pojazd otrzyma asystenta parkowania Professional, który umożliwia wygodne parkowanie w trybie jazdy zautomatyzowanej.



Zdjęcie Klasyczne emblematy „BMW Motorsport” dostępne będą dla aut z rodziny BMW M lub modeli z pakiet M Sport /

Niebawem nowe opcje pojawią się też dla sportowej limuzyny, czyli BMW M5. Klienci będą mogli wybrać nowe lakiery metalizowane Sophisto Grey Brilliant Effect, San Remo, Skyscraper czy Frozen Deep Grey z palety BMW Individual.

I na koniec gratka dla fanów BMW M GmbH. Z okazji 50-lecia obecności w motorsporcie historyczne emblematy usportowionych modeli bawarskiej marki pojawią się na pokrywie komory silnika, tylnej klapie i osłonach piast kół.

Jubileuszowe logo dostępne ma być na życzenie dla wszystkich modeli BMW dostarczanych jako model M Sport lub z pakietem sportowym M.

