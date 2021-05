BMW M4 Competition xDrive Cabrio zaprezentowane

Miłośnicy sportowych osiągów oraz jazdy bez dachu, właśnie mogą dopisać nowy model do swojej listy marzeń. Co ciekawe, dostępny będzie on tylko w jednej, najszybszej wersji.

Zaprezentowane niedawno M3 oraz M4 Coupe dostępne są w wersji "zwykłej" o mocy 480 KM i ze skrzynią manualną lub Competition, oferującej 510 KM oraz 8-biegowy "automat". Napęd trafia oczywiście na tył, ale już w lipcu będzie można zamówić mocniejszą wersję z napędem xDrive.



Puryści będą kręcić nosem, ale bądźmy realistami - M4 Competition ma 510 KM i 650 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Napęd na tył w takim samochodzie to świetny pomysł na torze, a także jeśli lubicie mieć wieczne problemy z trakcją podczas jazdy na co dzień. Fakt, że trzeba ostrożnie podchodzić do mocnego operowania gazem oraz to, że nawet przy większych prędkościach kontrola trakcji może obciąć wam trochę mocy, żeby tył nie zaczął się ślizgać, może mieć swój urok i bardziej angażować kierowcę. Rozumiemy to, ale rozumiemy także osoby, które nie po to kupują najmocniejszą wersję, żeby nie móc z tej mocy w efektywny sposób korzystać.

Taki bardziej zrelaksowany sposób jazdy, jaki zapewnia napęd na wszystkie koła, dobrze pasuje do kabrioletu, który także kojarzy się bardziej z rekreacyjnymi przejażdżkami, niż wykręcaniem jak najlepszych czasów na torze. Taki tok myślenia stał najpewniej za decyzją, żeby ograniczyć ofertę M4 Cabrio tylko do jednej odmiany - właśnie Competition z napędem xDrive.



Samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,7 s, więc jest o 0,2 s wolniejszy od odmiany Coupe. Prędkość maksymalna to elektronicznie ograniczone 250 km/h, ale po zamówieniu pakietu M Driver za 11 100 zł (zawierający całodniowe szkolenie na torze), granicę można przesunąć. Według informacji prasowej do 280 km/h, a według konfiguratora do 290 km/h (czyli tak jak w Coupe).



BMW M4 Competition xDrive Cabrio pojawi się w salonach w lipcu, podobnie jak M3 i M4 Coupe z napędem xDrive. Będzie to najdroższa pozycja w gamie M4, wyceniona na 480 900 zł.