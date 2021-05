Bentley Bentayga S - bardziej sportowy, ale nie szybszy

Brytyjski producent rozszerza gamę swojego SUVa o nową wersję, ale myliłby się ten, kto oczekuje od wersji, o wiele mówiącym oznaczeniu "S", lepszych osiągów.

Bentley Bentayga S

Bentayga S wyróżnia się czarnymi detalami nadwozia, zmienionymi (czarnymi) listwami pod zderzakami seryjnymi 22-calowymi felgami (trzy wzory do wyboru) oraz przyciemnionymi reflektorami. Nieznacznie inne są też końcówki wydechu, a nad szybą pojawiła się "lotka" (jak w wersji Speed).

We wnętrzu z kolei znajdziemy połączenie skóry z dużymi połaciami alcantary oraz kontrastującymi szwami (choć oczywiście dokładny wygląd kabiny zależy od zamawiającego). Na fotelach i desce rozdzielczej znajdziemy stylizowaną literę "S", przypominającą, w jakiej wersji siedzimy. Auto otrzymało także wygląd cyfrowych zegarów znany z wersji Speed, inspirowany wysokiej klasy chronografami.



Bentley Bentayga S

Pod maską Bentaygi S pracuje 4-litrowa jednostka z podwójnym doładowaniem, znana z bazowej odmiany V8. Nic w niej też nie zmieniono, co może być lekkim zawodem dla osób, oczekujących choćby symbolicznego wzmocnienia jej. Do dyspozycji mamy więc 550 KM oraz 770 Nm. Sprint do 100 km/h zajmuje 4,5 s, a prędkość maksymalna to 290 km/h. Na pocieszenie Bentley obiecuje bardziej agresywny dźwięk, zmodyfikowanego wydechu.



Bentley Bentayga S

Zmiany przeprowadzono także w układzie jezdnym. Bentayga S ma zmodyfikowane nastawy zawieszenia, systemu aktywnej stabilizacji przechyłów oraz systemu wektorowania momentu obrotowego, między tylnymi kołami. Producent obiecuje też poprawioną precyzję układu kierowniczego.