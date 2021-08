Audi RS3 najszybszym kompaktem na Nurburgringu

Premiery Audi RS3 przyspiesza w 3,8 sekundy

Nowe RS3 napędzane jest tym samym silnikiem co poprzednik silnikiem 2.5 TFSI o mocy 400 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 500 Nm (+20 Nm). Pomimo niemal identycznych parametrów udało się skrócić czas potrzebny na sprint do 100 km/h o 0,3 s do 3,8 s. Prędkość maksymalna (po wykupieniu pakietu RS Dynamic) wynosi 290 km/h. Parametry robiące wrażenie, nie tylko jak na segment kompaktów, ale Nurburgring znany jest przede wszystkim z wymagających zakrętów, a tam mogły zaprezentować swoje możliwości nowe rozwiązania, które trafiły do niemieckiego modelu.

Po raz pierwszy w historii, w nowym Audi RS3 zastosowano torque splitter. Rozdziela on płynnie moment obrotowy pomiędzy tylnymi kołami, wykorzystując do tego po jednym elektronicznie sterowanym sprzęgle wielotarczowym na każde koło tylnej osi. Podczas dynamicznej jazdy torque splitter zwiększa wielkość momentu obrotowego docierającego do tylnego koła znajdującego się po zewnętrznej stronie zakrętu, które jest w tym momencie bardziej obciążone. Oznacza to, że na lewych łukach torque splitter przenosi moment obrotowy na prawe tylne koło, na prawych łukach na lewe tylne koło, a podczas jazdy na wprost na oba koła. Dzięki temu RS3 jeszcze lepiej wchodzi w zakręty i precyzyjniej podąża za kątem skrętu kierownicy. "Ogólnie rzecz biorąc, nowe RS3 jest znacznie bardziej zwrotne podczas jazdy od środka zakrętu do jego końca oraz podczas przyspieszania na wyjściu z zakrętu" - wyjaśnia Frank Stippler.



"Jak dla mnie, splitter torque to gigantyczny skok do przodu, jeśli chodzi o zwinność jazdy" - podsumowuje Stippler. Jest to najbardziej widoczne w połączeniu z nowo opracowanym trybem jazdy RS Performance, w którym charakterystyka pracy silnika i skrzyni biegów zostały zestrojone specjalnie na potrzeby toru wyścigowego. Torque splitter zapewnia możliwie najbardziej neutralne prowadzenie, z niewielką nadsterownością lub podsterownością w różnych sytuacjach drogowych. Dzięki temu, możliwe jest wczesne przyspieszenie na wyjściu z zakrętu, co pozwala na uzyskanie szybszych czasów okrążenia.



Konfigurację samochodu uzupełniają opony Pirelli P Zero "Trofeo R" typu semi-slick, które po raz pierwszy znalazły się w opcjonalnym wyposażeniu fabrycznym, ceramiczny układ hamulcowy z przodu oraz sportowe zawieszenie RS plus z adaptacyjną kontrolą amortyzatorów. Indywidualnie i w sposób ciągły dostosowuje ono funkcjonowanie każdego z amortyzatorów do warunków drogowych, sytuacji na drodze i trybu pracy wybranego w systemie Audi drive select. Tryb RS Performance wyposażony jest w dwa ustawienia dla różnych torów wyścigowych - jedno jest dostosowane do uzyskiwania komfortu na nierównych torach, takich jak Nordschleife - Pętla Pólnocna, gdzie liczy się minimalizacja pionowych wzbudzeń przy zachowaniu wysokiej dynamiki bocznej, a drugie to sportowe ustawienie dla równych torów, takich jak Hockenheimring.