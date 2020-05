Alfa Romeo Giulia i Stelvio Quadrifoglio po zmianach

Jeden z najbardziej cenionych sportowych sedanów i jeden z najbardziej cenionych sportowych SUVów nie doczekały się co prawda pełnoprawnego liftingu, ale zakres modyfikacji na nowy rok modelowy jest całkiem spory.

Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio i Giulia Quadrifoglio MY20 /

Zmiany na rok modelowy 2020 w topowych odmianach Giulii oraz Stelvio mają głównie charakter technologiczny i stylistyczny. Bez zmian pozostał między innymi napędzający je silnik - podwójnie doładowana jednostka V6 2,9 l generująca 510 KM oraz 600 Nm. W przypadku Giulii całość trafia wyłącznie na tylne koła, a w Stelvio na wszystkie cztery.



Wnętrze z przeprojektowaną konsolą środkową, oferuje nowe dodatkowe schowki na przedmioty. Nowe jest też wykończenie kierownicy i dźwigni zmiany biegów obszyte skórą oraz kolorystyka pasów bezpieczeństwa teraz dostępnych nie tylko w kolorze czarnym, ale także czerwonym lub zielonym. Wkrótce sportowe fotele elektrycznie regulowane będą dostępne z nową tapicerką z perforowanej skóry. Standardem są sportowe fotele pokryte tapicerką ze skóry i alcantary, a opcjonalnie można doposażyć wersję Quadrifoglio w kubełkowe fotele Sparco ze szkieletem z włókna węglowego.



Zdjęcie Alfa Romeo Stelvio i Giulia Quadrifoglio MY20 /

Zmiany w modelach Quadrifoglio MY20 obejmują całkowicie nowy system multimedialny z 8,8-calowym centralnym wyświetlaczem dotykowym, z zestawem połączonych usług i przeprojektowanym interfejsem. Wśród nowych funkcji Quadrifoglio znajdują się Performance Pages, dedykowane ekrany, które pozwalają sprawdzić w rzeczywistym czasie status samochodu: temperaturę głównych urządzeń mechanicznych, rozkład momentu obrotowego, ciśnienie turbo i moc wykorzystywaną w czasie rzeczywistym, a także chronometry cyfrowe do pomiaru przyspieszenia i maksymalnej prędkości. Jeśli chodzi o nowości stylistyczne nadwozia, w Giulii i Stelvio Quadrifoglio wprowadzono nowe tylne przyciemniane światła LED oraz nowe, błyszczące, czarne wykończenie przedniego scudetto i logotypów w kolorze Dark Miron. W Stelvio debiutują również nowe 21-calowe felgi, dedykowane wersji Quadrifoglio.



Zmiany na rok modelowy 2020 obejmują także zestaw systemów wspomagania kierowcy ADAS 2. Na zestaw ten składają się system utrzymywania pasa ruchu, asystent martwego pola, aktywny tempomat dostosowujący prędkość do znaków drogowych, system wspomagający jazdę w korku i na autostradzie oraz ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy.

Ciekawostką dotyczącą modeli Giulia i Stelvio MY20 jest zmiana podejścia do koloru. Włosi mówią o strategii, która grupuje kolory nadwozia według "klasy", a nie tylko technologii. Istnieją cztery kategorie: Competizione, z oczywistymi odniesieniami do sportowej tradycji marki, Metal, podkreślające dynamicznego ducha marki, Solid, dla osób poszukujących przystępnej wartości, i Old Timer, która przywołuje i interpretuje dziedzictwo Alfy Romeo.



Zdjęcie Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio MY20 /

Nowe kolory Old Timer to czerwień 6C Villa d’Este, kolor ochry Ochre GT Junior oraz nowa zieleń Montreal Green, która zadebiutuje w Quadrifoglio MY20. Ten ostatni odcień jest hołdem dla jednej z ikon marki, Alfy Romeo Montreal, wprowadzonej na rynek 50 lat temu.



Kolejną nowością jest linia akcesoriów stworzonych we współpracy z firmą Mopar. Są to między innymi zestaw oksydowanych opraw reflektorów tylnych, ekskluzywny lakier oraz wykończenia przedniego grilla w kształcie litery V, obudowy lusterek zewnętrznych i spojler tylny z włókna węglowego. Miłośników mocnych brzmień z pewnością zainteresuje wydech sygnowany logo Akrapovica.

110 lat Alfy Romeo

Warto przy okazji przypomnieć, że 24 czerwca marka Alfa Romeo się obchodziła swoje 110 urodziny. Długa historia włoskiej legendy rozpoczęła się tak naprawdę już w 1906 roku, kiedy to Alexandre Darracq założył w pobliżu Mediolanu firmę zajmującą się sprzedażą automobili. Już trzy lata później podjął decyzję o rozpoczęciu produkcji własnych pojazdów, ale w 1910 roku był zmuszony sprzedać firmę z powodu kłopotów finansowych. Wykupili ją przedsiębiorcy z Lombardii, a spółkę nazwali Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (Lombardzka Fabryka Samochodów Spółka Akcyjna). Tak powstał pierwszy człon nazwy - na drugi trzeba było poczekać do 1918 roku, kiedy to pieczę nad fabrykami przejął inżynier Nicola Romeo.

Zdjęcie /

Historia Alfy Romeo bogata jest w sportowe sukcesy, a firma ma na swoim koncie wiele innowacyjnych rozwiązań. Fanom motoryzacji nieodłącznie kojarzy się oczywiście z budzącą emocje stylistyką, świetnym prowadzeniem i wyjątkowymi silnikami. Producent zapowiedział huczne obchody swoich 110. urodzin, których częścią będą liczne imprezy towarzyszące, od Mille Miglia poprzez Festival of Speed aż po obchody w Muzeum marki. Z tej okazji stworzono też nowe logo marki oraz zaprezentowano nawiązującą do historii Giulię GTA, dostępną także w ekskluzywnych wersjach zaprojektowanych przez centrum stylistyczne Centro Stile Alfa Romeo.