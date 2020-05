Abarth 695 70° Anniversario i jego niezwykły spojler

Rezultatem dążenia do coraz lepszych osiągów, w tym ciągłego doskonalenia aerodynamiki, było w latach 60. ubiegłego wieku aerodynamiczne „torpedo” Abarth 1000 Bialbero Record (1960) i dobrze znany Abarth 1000 Corsa (1966), pierwszy model ze spoilerem wykonanym z żywicy. Do tych modeli nawiązuje jubileuszowy 695 70° Anniversario.

Podobnie jak na wyścigach, w których nie jest niczym niezwykłym widok techników ręcznie regulujących nachylenie spojlera tak, by kierowca mógł ustawić sposób prowadzenia samochodu zgodnie z torem i stylem jazdy, spojler zamontowany w modelu Abarth 695 70° Anniversario może być również regulowane ręcznie, w 12 pozycjach nachylenia w zakresie od 0° do 60°. W pozycji maksymalnego nachylenia (60°), przy prędkości 200 km/h, spojler zwiększa obciążenie aerodynamiczne nawet do 42 kg. Zapewnia to bardziej stabilne zachowanie przy dużych prędkościach, szczególnie na szybkich trasach o mieszanej przyczepności. Przykładem jest rzymski tor Vallelunga, na którym regulowany spojler pozwala kierowcy zredukować korygowanie prowadzenia o prawie 40%.

Optymalizacja aerodynamiki wpływa również na akustykę, idealnie dobraną w celu zmniejszenia turbulencji i zapewnienia wygodniejszej codziennej jazdy. By osiągnąć taki poziom, nowy Abarth 695 70° Anniversario został przetestowany w pełnowymiarowym tunelu aerodynamicznym zlokalizowanym w Orbassano, na południe od Turynu, gdzie FCA testuje swoje samochody. W tym centrum doskonaleń opracowano i przetestowano regulowany spojler Abartha 695 70° Anniversario we wszystkich możliwych konfiguracjach oraz w różnych ustawieniach pojazdu, prędkości i kąta odchylenia.

Spoiler ad Assetto Variabile nawiązuje do lat 1956-1966, kiedy samochody Abartha ustanowiły aż 133 rekordy, będące wynikiem ekstremalnego wykorzystania konceptu i praw aerodynamiki. Ta niezwykła historia obejmuje 8 rekordów ustanowionych przez Abartha 1000 Bialbero Record Pininfarina w 1960 r. W dużej mierze dzięki zastosowaniu praw wydajności aerodynamicznej, Abarth 1000 Bialbero Record Pininfarina od razu został nazwany "srebrną torpedą" ze względu na swój lśniący, opływowy kształt. Nowa aerodynamika, opracowana w tunelu aerodynamicznym na Politechnice w Turynie, uzyskała wyjątkowy współczynnik Cx wynoszący 0,20.



W latach 70., zestawy tuningowe Abartha zmieniały samochody miejskie w zwycięzców wyścigów, otwierając drogę wielu młodym kierowcom do rozpoczęcia udanej kariery na torze. Pierwszym modelem, w którym skorzystano z aerodynamicznych rozwiązań był Abarth 1000 Corsa (wyścigowa wersja Fiata 600). W 1962 r., samochód zaliczył mnóstwo zwycięstw, przekraczając linię mety z charakterystycznym tylnym skrzydłem zamiast pokrywy silnika, co oprócz odprowadzania ciepła z silnika, wyraźnie dawało mu przewagę aerodynamiczną. Pomysłowy Carlo Abarth w 1966 roku opracował prawdziwy spoiler wykonany z żywicy, stając się jednym z pierwszych, którzy wykorzystują właściwości aerodynamiczne tego elementu na torze wyścigowym.