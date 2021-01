Abarth 595 ze zmianami na nowy rok modelowy

​Cztery wersje odświeżonej gamy - 595, Turismo, Competizione i Esseesse, otrzymały nowe kolory, lepsze materiały wykończeniowe, nowe detale stylistyczne i możliwości personalizacji.

Nowości w wersji 595 Turismo obejmują skórzane fotele z nowymi wykończeniami oraz kilkoma kolorami w tym nowego brązowego Helmet Brown. Z kolei główną nowością 595 Competizione jest matowy lakier Niebieski Rally, kolor inspirowany Fiatem 131 Abarth Rally z lat 70., natomiast nowe 17-calowe felgi aluminiowe są ukłonem w stronę Lancii Delta Rally Integrale z lat 90.

Aby nadwozie uzyskało jeszcze bardziej sportowy charakter, "body kit" w kolorze nadwozia charakterystyczny dla tej wersji jest dostępny w połączeniu z nowym kolorem Niebieskim Rally lub Czarnym Scorpione. Wewnątrz, oprócz selektora trybu "Scorpion", znajdziemy nowe wyposażenie charakteryzujące samochód, w tym deskę rozdzielczą z wykończeniem z alcantary, nowe skórzane fotele i dźwignię zmiany biegów z włókna węglowego.

Dla topowej wersji gamy - 595 Esseesse opracowano nowe tytanowe rury wydechowe do układu wydechowego Akrapovica. Wszystkie modele w standardzie wyposażone są w polieliptyczne reflektory i światła do jazdy dziennej LED. Na zamówienie są również dostępne reflektory ksenonowe. Koło kierownicy jest spłaszczone u dołu w centralnym punkcie i zostało zaprojektowane tak, by było bardziej efektywne podczas sportowej jazdy. Dodatkowo wskaźnik ciśnienia jest podświetlony na biało, co ułatwia i usprawnia odczyt.

Nowa gama Abartha 595 napędzana jest silnikiem 1.4 T-jet, dostępnym z trzema poziomami mocy. Bazowe 595 ma moc 145 KM, Turismo oferuje 165 KM, natomiast Competizione i Esseesse mają moc 180 KM. Najmocniejsze odmiany są wyposażone w turbinę Garrett GT1446, mechaniczny samoblokujący mechanizm różnicowy, który poprawia przyczepność w trudnych warunkach przyczepności i na nierównym terenie, amortyzatory Koni FSD na obu osiach i hamulce Brembo ze stałymi aluminiowymi zaciskami. Wszystkie warianty silnika 1.4 T-jet są zestawione z mechaniczną skrzynią biegów, ale na zamówienie mogą zostać wyposażone w zrobotyzowaną, sekwencyjną skrzynię biegów z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy.