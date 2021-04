Volkswagen GTX. Takie mają być elektryczne emocje

Volkswagen ogłosił, że usportowione wersje modeli z rodziny ID będą opatrzone logiem GTX. Pierwszy model tej serii - ID.4 GTX - zostanie zaprezentowany 28 kwietnia.

"Litery GT od dawna oznaczają przyjemność z jazdy" - mówi Klaus Zellmer, członek zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży marki Volkswagen. "Teraz litera X buduje pomost do mobilności przyszłości. Zrównoważony rozwój i sportowy charakter nie wykluczają się wzajemnie, ale się uzupełniają".

Modele GTX mają imponować osiągami, wyglądem i zasięgiem. Dodatkowy silnik elektryczny, umieszczony z przodu i napędzający koła przedniej osi, zapewni napęd na cztery koła. Dodatkowy silnik będzie włączał się automatycznie w ciągu kilku milisekund, gdy wymagane są znakomite osiągi lub najlepsza trakcja.

W nowym trybie jazdy "Traction" napęd na cztery koła jest nawet aktywowany na stałe.



Nowa seria GTX modeli z rodziny ID. wzmacnia ofensywę w ramach strategii ACCELERATE. Volkswagen chce stać się najbardziej pożądaną marką w zakresie zrównoważonej mobilności. Do 2030 roku udział samochodów elektrycznych w sprzedaży w Europie ma wzrosnąć do 70 procent. Do 2050 roku Volkswagen chce osiągnąć neutralność węglową; w ciągu najbliższych czterech lat w elektromobilność, hybrydyzację i cyfryzację zostanie zainwestowanych około 16 miliardów euro.