Toyota i chińskie BYD będą pracować nad autami elektrycznymi

Toyota Motor Corporation i BYD Company podpisały porozumienie w sprawie założenia wspólnej firmy badawczo-rozwojowej, koncentrującej się na rozwoju samochodów elektrycznych na baterie, w tym platform i baterii.

Spółka założona przez Toyotę, lidera technologii hybrydowej i jednego z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie, oraz BYD, chińskiego producenta baterii i pojazdów elektrycznych, zostanie zarejestrowana w Chinach już w 2020 roku. Każdy z partnerów będzie miał w niej po 50% udziałów. Jej zespół będą stanowili specjaliści obecnie zatrudnieni przy projektach R&D związanych z samochodami elektrycznymi w obu koncernach.

"Naszym celem jest połączenie mocnych stron BYD, związanych zarówno z naszymi technologiami, jak i pozycją na rynku aut elektrycznych, oraz atutów Toyoty, w tym produkcji samochodów wysokiej jakości i zaawansowanych technologii bezpieczeństwa. Dzięki temu wkrótce wprowadzimy wspólnie na rynek bardzo dobre samochody elektryczne, zgodne z oczekiwaniami chińskich klientów" - powiedział Lian Yu-bo, wiceprezydent BYD.

"Cieszymy się, że Toyota i BYD zostały partnerami. Mamy wspólny cel, by doprowadzić do szerokiej adaptacji zelektryfikowanych samochodów, dlatego zamiast konkurowania postawiliśmy na współpracę. Jesteśmy przekonani, że nowa spółka przyczyni się do rozwoju obu firm pod względem technologicznym i biznesowym" - skomentował Shigeki Terashi, wiceprezydent Toyoty.

Nowa spółka R&D Toyoty i BYD będzie się skupiać na dalszym rozwoju samochodów elektrycznych pod kątem ich atrakcyjności dla chińskich klientów. W ten sposób przyczyni się do popularyzacji bezemisyjnych samochodów i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości powietrza i środowiska naturalnego.

BYD - elektryfikacja samochodów i magazynowanie energii

Firma BYD została założona w 1995 roku, początkowo jako producent baterii, a następnie rozwinęła swoją działalność w dostawcę kompleksowych rozwiązań energetycznych, zajmując się m.in. produkcją samochodów elektrycznych i dużych magazynów energii. Nazwa firmy to skrót od hasła "Build Your Dreams". Chiński koncern samodzielnie produkuje kluczowe części do samochodów elektrycznych, takie jak baterie, silniki czy elektronika napędu. W 2008 roku BYD stał się pierwszą firmą na świecie, która rozpoczęła sprzedaż hybryd plug-in. Od 2015 roku BYD jest największym na świecie producentem samochodów typu BEV i PHEV.

Toyota - największy producent zelektryfikowanych samochodów

Toyota stała się pionierem elektryfikacji samochodów, kiedy w 1997 roku wprowadziła na rynek pierwszy masowy samochód hybrydowy. Do tej pory firma koncentruje się na autach hybrydowych, jednocześnie rozwijając inne technologie elektryfikacji, w tym wodorowe ogniwa paliwowe.

Toyota jest też największym producentem hybryd - ich łączna sprzedaż na świecie przekroczyła 14 milionów egzemplarzy. Przez ponad 20 lat Toyota zgromadziła ogromną wiedzę w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży hybryd oraz kluczowych elementów napędu hybrydowego. Władze firmy wychodzą z założenia, że zelektryfikowane samochody mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i jakość życia oraz na środowisko tylko jeśli są szeroko stosowane, dlatego koncern angażuje się w elektryfikację parków samochodowych na całym świecie, dostosowując strategię do specyfiki danego rynku.

Toyota zajmuje się popularyzacją zelektryfikowanych samochodów również w Chinach, dostosowując swoją gamę modelową do oczekiwań i potrzeb chińskich klientów. Temu celowi służy współpraca między Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, założonymi we współpracy z chińskimi spółkami China FAW Group Corporation i Guangzhou Automobile Group Co.