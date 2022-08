A najnowszych egzemplarzach Skody Enyaq iV producent instaluje nową wersję oprogramowania. Dotychczasowi użytkownicy mogą bezpłatnie zaktualizować swoje auta.

Skoda Enyaq iV - ME3 dla wszystkich

Najnowsza wersja oprogramowania instalowanego w Skodzie Enyaq iV nosi nazwę ME3. Oprogramowanie zmienia kilka różnych funkcji samochodu, jednak dwie z nich wydają się być najważniejsze, z punktu widzenia kierowcy. Po pierwsze ME3 zwiększa maksymalną moc ładowania akumulatora trakcyjnego. W przypadku Enyaqa iV 60 moc ładowania rośnie ze 100 do 120 kW.

Mocniejsza wersja Enyaq iV 80 może się dzięki systemowi ME3 ładować z maksymalną mocą 135 kW. W tym przypadku zmiana mocy ładowania ze 125 na 135 kW pozwoliła skrócić czas ładowania akumulatora trakcyjnego do 80 proc. o 9 minut. Teraz Skoda Enyaq potrzebuje na to jedynie 28 minut.

Co istotne, nowe oprogramowanie jest także dostępne w ramach bezpłatnej aktualizacji dla dotychczasowych użytkowników elektrycznej Skody. Jedyne, co trzeba zrobić to umówić się na wizytę w najbliższym ASO i zarezerwować sobie czas - producent deklaruje, że aktualizacja oprogramowania zajmuje około 5 godzin.

Skoda Enyaq iV - nowości na pokładzie

Nowe oprogramowanie wprowadza także tryb, mający na celu ograniczenie degradacji baterii. Po jego aktywacji akumulator trakcyjny naładuje się do maksymalnie 80 proc. pojemności. Oczywiście ładowanie "do pełna" nadal jest możliwe.

Co więcej Enyaq z systemem ME3 poinformuje kierowcę, ile energii pozostanie w baterii po przyjeździe na miejsce. Z założenia ma to odpowiedzieć na pytanie, czy już trzeba szukać po drodze ładowarki, czy jeszcze nie. Aktualny poziom naładowania baterii wyświetlany jest także na wirtualnych zegarach i wyświetlaczu Head-Up.

Przy okazji aktualizacji poprawiono także rozdzielczość kamery cofania, wprowadzono przycisk na kierownicy do aktywacji kompletu systemów asystujących oraz w wersji Enyaq 80x dodano tryb "Traction Mode", który ma tak sterować dystrybucją momentu obrotowego między przednią i tylną oś, aby zapewnić jak najlepszą trakcję na śliskiej nawierzchni.

