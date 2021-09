Policja przesiada się na elektryczne radiowozy

W lipcu 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim zawarła umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, której celem był zakup dwóch radiowozów z napędem elektrycznym. Na ten cel przeznaczono prawie 400 tysięcy złotych.

Radiowozy, które zasiliły flotę lubuskiej policji to samochody Kia e-Niro napędzane silnikami o mocy 204 KM. Wyposażono je w baterie o mocy 64 kWh, co pozwala na pokonanie do 455 kilometrów na jednym ładowaniu.

Radiowozy posiadają m.in. system wspomagający pokonywanie podjazdów HAC, podpowiedzi ruchu kierownicy VSM, autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania samochodów, pieszych i rowerzystów FCA, a także asystenta jazdy w korku LFA, aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości i funkcją "stop and go" SCC oraz kamery cofania i czujniki parkowania.

Reklama

Zdjęcie Radiowozy Kia e-Niro /

Nowe radiowozy są już wykorzystywane przez policjantów. W poniedziałek (20 września) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, podinspektor Rafał Banach przekazał jeden z elektrycznych pojazdów policjantom z Zielonej Góry, a drugi funkcjonariuszom Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Zdjęcie Radiowozy Kia e-Niro /

Zdjęcie Radiowóz Kia e-Niro /

***