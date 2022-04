Planujesz zakup Tesli? Za przewody do ładowania dopłacisz ekstra

Krzysztof Mocek Samochody elektryczne

Tesla ogłosiła, że od teraz wszystkie nowe samochody producenta będą sprzedawane bez kabli do ładowania. Oryginalne przewody wciąż będą dostępne do kupna, jednak będzie się to wiązało z uiszczeniem dodatkowej opłaty. Niemałej.

Zdjęcie Za przewody do ładowania Tesli dopłacisz ekstra / 123RF/PICSEL